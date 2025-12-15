Donald Trump anunță că oferă Ucrainei garanții de securitate „de platină”: „Ele nu vor fi pe masă la nesfârșit”

Foto: Getty Images

Oficialii americani au vorbit, luni, de progrese semnificative în discuțiile pentru oprirea războiului Rusiei împotriva Ucrainei și au sugerat că administrația Trump ar fi pregătită să ofere garanții de securitate robuste pentru Ucraina, dar că oferta „nu va fi disponibilă la nesfârșit”. Garanțiile au fost descrise de administrația Trump drept „pachetul de platină”.

Evaluarea americanilor vine după două zile de discuții la Berlin, între oficiali americani, europeni și Ucraineni. Donald Trump a fost reprezentat la discuții de emisarul său, Steve Witkoff, și de ginerele Jared Kushner.

Președintele american intenționează să discute telefonic cu liderii americani, luni, conform unui oficial american de securitate. Trump vrea să discute despre felul în care evoluează posibilul acord de pace. Până acum, Trump a vorbit de două ori cu Witkoff și Kushner la telefon, în timpul discuțiilor purtate cu europenii.

„Aș putea spune că (Trump - n. red.) este foarte mulțumit de unde am ajuns până la acest moment”, a declarat unul dintre oficialii citați.

„În jur de 90% dintre problemele dintre Rusia și Ucraina au fost rezolvate, iar cea mai mare problemă rămasă nerezolvată este cea a concesiilor teritoriale”, a declarat unul dintre oficiali care a spus și că partea americană a oferit niște „idei interesante” pentru rezolvarea impasului, inclusiv prin crearea unei „zone economice libere”. Propunerea pentru o astfel de zonă a fost adusă în discuție prima oară de ucraineni, însă.

Oficialii americani citați mai spun și că Ucrainei i s-au propus garanții de securitate de tipul „articolului 5” și că acestea au fost discutate în detaliu precis în timpul negocierilor. Ele ar permite descurajarea Rusiei de la a comite o nouă agresiune, mecanisme de ameliorare a conflictului și o monitorizare atentă a acordului de pace. Oficialii nu au dat detalii dar au precizat că acordul nu va prevede prezența militarilor americani în Ucraina. În acord există și stipulări legate de Rusia și de consecințele care ar decurge din încălcarea acordului.

„Este cel mai robust set de protocoale de securitate pe care l-au văzut vreodată. Este un pachet foarte puternic”, a declarat unul dintre oficialii citați. Trump ar fi inclusiv dispus să supună la vot, în Congres, garanțiile de securitate pentru Ucraina, care ar fi la „standardul de platină”. Trump crede, de asemenea, că poate convinge Rusia să accepte termenii acordului.

„Europenii și-au exprimat aprecierea pentru voința președintelui Trump de a se apleca asupra acestei chestiuni și de a oferi astfel de garanții. Aceste garanții nu vor fi pe masă pentru totdeauna. Aceste garanții sunt disponibile doar acum”, au mai spus americanii.