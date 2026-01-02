Trump vrea să remodeleze radical Washingtonul: Mutarea de ultim moment pentru aprobarea unui arc de triumf și sala uriașă de bal

Oficialii Casei Albe au luat în considerare numirea unor susținători fideli ai lui Trump cu puțină expertiză formală în artă. FOTO: Hepta

Administrația prezidentțială din SUA a luat măsuri pentru a instala persoane apropiate de Trump într-o comisie însărcinată de Congres cu revizuirea artei publice și a memorialelor naționale din Washington. Experții sunt îngrijorați că Donald Trump va avea cale liberă să numească în cadrul comisiei persoane neexperimentate care să aprobe planurile monumentale ale președintelui, precum o sală de bal de 90.000 de m2 la Casa Albă sau un arc de triumf, potrivit The Washington Post.

Publicația scrie că Administrația Trump vrea să invite foști membri numiți în trecut de actualul președinte să se reîntoarcă în Comisia de Arte Frumoase, după ce au fost dați afară de Joe Biden.

Oficialii Casei Albe au luat în considerare, de asemenea, numirea unor susținători fideli ai lui Trump cu puțină expertiză formală în artă. Comisia se confruntă cu o examinare intensificată a agendei președintelui privind construcțiile, care include o extindere propusă a unei săli de bal de 90.000 de metri pătrați la Casa Albă, care face acum obiectul unei contestații legale.

Dincolo de sala de bal, se așteaptă ca comisia să examineze proiectele viitoare care ar modela peisajul Washingtonului, inclusiv un arc de triumf planificat.

„Orice anunț de personal va veni direct de la președintele Trump”, a declarat Davis Ingle, purtător de cuvânt al Casei Albe, într-un comunicat.

Oficialii Trump au recunoscut, în documentele depuse la instanță în decembrie, eforturile de reconstituire a comisiei, dar nu au oferit detalii despre potențialii membri sau un calendar. Casa Albă i-a concediat pe toți cei șase membri Biden rămași în comisie în octombrie.

Comisia pentru Arte Frumoase a blocat în trecut proiecte privind aspectul Casei Albe

În decembrie, un judecător federal a instruit Casa Albă să prezinte planurile sale pentru sala de bal Comisiei pentru Arte Frumoase și Comisiei Naționale de Planificare a Capitalei pentru revizuire, ca răspuns la un proces intentat de National Trust for Historic Preservation, care urmărește să asigure un proces public. Miercuri, judecătorul respectiv a acordat administrației Trump o prelungire de o săptămână.

Comisia Națională de Planificare a Capitalei, un alt grup federal de examinare care supraveghează proiectele de construcție din Washington, urmează să găzduiască o prezentare la Casa Albă despre sala de bal săptămâna viitoare. Această comisie este condusă acum de secretarul de cabinet al lui Trump și include alți loiali instalați în această vară.

Înființată în 1910, Comisia pentru Arte Frumoase a fost ocazional o pacoste pentru foștii președinți, blocând ani de zile revizuirea proiectelor și uneori respingând dorințele Casei Albe. Președintele de atunci al grupului s-a opus planurilor președintelui Harry S. Truman de a construi un balcon la sfârșitul anilor 1940, determinându-l pe Truman să-l înlocuiască ulterior pe el și pe alți membri ai grupului.

Administrația Biden a demis patru membri ai Comisiei de Arte Frumoase numiți de Trump în 2021, oficialii Casei Albe declarând la acea vreme că își doresc mai multă „diversitate a expertizei”.

Tevi Troy, un istoric al Casei Albe, a criticat administrațiile Biden și Trump pentru că i-au concediat pe membrii comisiilor de revizuire în loc să-i lase să-și îndeplinească mandatele, spunând că acest lucru riscă să creeze diviziuni partizane.

„Există un interes de lungă durată ca guvernul federal să monitorizeze și să gestioneze arhitectura și aspectul orașului federal”, a declarat Troy, care a lucrat în administrația George W. Bush ca asistent adjunct al președintelui pentru politică internă. „O comisie de experți care reprezintă perspective diferite și care trec de la o administrație la alta este o modalitate de a contribui la modelarea acestui lucru fără a influența prea mult balanța.”