Casa Albă a concediat comisia care supraveghea proiectele de construcţie ale lui Donald Trump la Washington

Casa Albă i-a concediat pe cei şase membri ai agenţiei federale independente ce se ocupa cu examinarea proiectelor de construcţie din Washington DC Foto: Hepta

Casa Albă i-a concediat pe cei şase membri ai agenţiei federale independente ce se ocupa cu examinarea proiectelor de construcţie din Washington DC, a relatat marţi presa americană, în contextul în care preşedintele Donald Trump încearcă să remodeleze capitala după placul lui, relatează AFP, conform Agerpres.

Potrivit cotidianului Washington Post, Comisia de Arte Frumoase din SUA urma să examineze unele dintre proiectele preşedintelui, care a lansat o serie de renovări şi proiecte de construcţie de la revenirea sa în funcţie de lider al Statului American în ianuarie.

Demiterea membrilor comisiei, relatată şi de The New York Times, dar şi CNN, înlătură un potenţial obstacol în calea ambiţiilor lui Donald Trump, care au fost aspru criticate de istorici de arhitectură şi oponenţi politici.

Înfiinţată de Congres în 1910, Comisia de Arte Frumoase este compusă din arhitecţi şi urbanişti. Ea oferă consultanţă cu privire la proiectarea şi conservarea patrimoniului arhitectural din Washington DC, concentrându-se pe clădirile guvernamentale şi monumentele din această zonă strict reglementată.

Săptămâna trecută, muncitorii au fost însărcinaţi să demoleze aripa de est a Casei Albe pentru a construi în locul acesteia o sală de bal în valoare de 300 de milioane de dolari, dorită de Donald Trump. Republicanul are în vedere şi construirea, vizavi de Monumentul Lincoln, a unui arc de triumf similar cu cel din Paris.

Descriind Casa Albă drept "una dintre cele mai importante clădiri istorice din Statele Unite", organizaţia non-profit Society of Architectural Historians a publicat pe 16 octombrie un comunicat prin care îşi exprimă "profunda îngrijorare" cu privire la planurile lui Donald Trump.

Aceste planuri au atras, de asemenea, critici din partea democraţilor, inclusiv din partea fostului secretar de stat şi candidată la preşedinţie Hillary Clinton, care l-a acuzat pe Trump că "distruge" Casa Albă. Predecesorul său, fostul preşedinte democrat Joe Biden, i-a numit pe toţi membrii, acum demişi, ai Comisiei de Arte Frumoase, după ce el însuşi i-a demis pe membrii numiţi de Donald Trump în timpul primului mandat al republicanului.

Conform relatărilor din presă, Casa Albă va numi noi comisari aliniaţi la politicile lui Donald Trump.