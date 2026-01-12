Aproape jumătate din numerarul în leva a dispărut din circulație. Cum fac băncile din Bulgaria schimbul în euro

Chiar dacă aderarea la moneda euro a Bulgariei a fost anunțată din timp, intrarea în vigoare de la 1 ianuarie, i-a luat prin surprindere pe mulți comercianți care nu s-au pregătit pentru schimbare. FOTO: Profimedia Images

Numerarul în circulaţie denominat în leva al Bulgariei se situa, în 9 ianuarie, la 16,1 miliarde leva, echivalentul a aproximativ 8,2 miliarde de euro, reprezentând 48% din totalul volumul de bancnote şi monede în leva care sunt în prezent retrase din circulaţiei, a anunţat Banca Naţională a Bulgariei (BNVB), informează Novinite.

Instituţia a dat asigurări că aprovizionarea băncilor comerciale cu euro în numerar se desfăşoară conform planurilor operaţionale aprobate anterior. Până acum, au fost puse în circulaţie bancnote şi monede în euro a căror valoare totală depăşeşte 3,1 miliarde de euro, pentru a satisface cererea în timpul perioadei de tranziţie.



Pentru a garanta accesul neîntrerupt la serviciile de schimb valutar, ghişeele BNB, precum şi cele ale Cash Services Company AD şi ale sucursalelor regionale, vor opera cu program de lucru prelungit. În plus faţă de zilele obişnuite, schimburile leva-euro vor fi disponibile şi în 17, 24 şi 31 ianuarie 2026.



În primele şase luni din acest an, toate băncile vor schimba gratuit în euro bancnotele şi monedele care sunt în leva, nelimitat, aplicând cursul de schimb oficial. Când suma depăşeşte 30.000 leva, aproximativ 15.340 euro, clienţii trebuie să facă o solicitare cu cel puţin trei zile lucrătoare mai devreme. De asemenea, depozitarea levei în conturile bancare şi convertirea în euro este gratuită.



Băncile trebuie să facă aceste schimburi valutare nu doar pentru clienţii lor, ci şi pentru persoanele fizice care nu au conturi deschise la ele, fără restricţii privind tipul sau volumul numerarului schimbat.



Pentru persoanele fizice care nu au conturi deschise la bănci, dar vor să schimbe sume de până la 5.000 euro, identificarea se face cu un document de identitate valid. Pentru sume mai mari, băncile trebuie să realizeze procedurile complete de identificare şi să solicite declaraţii suplimentare, inclusiv despre originea fondurilor, în linie cu actuala legislaţie.