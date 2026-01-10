Cum e văzută moneda europeană în cele 21 de state din zona euro. Bulgaria a devenit cel mai nou membru al "clubului"

În timp ce Bulgaria începe noul an luându-și rămas bun de la moneda naţională leva, un nou studiu Eurobarometru a constatat că aproape 80% dintre respondenții din zona euro consideră că moneda euro este un lucru bun pentru UE. Cel mai mare sprijin pentru monedă este în Finlanda (91%), Lituania (85%), Slovenia (85%) și Slovacia (85%), scrie Euronews.

Cum este percepută moneda euro în cele 20 de ţări din UE în care a devenit monedă oficială

Pe de altă parte, doar 38% din Croația susțin că moneda euro este bună pentru țara lor, o cifră care a scăzut cu șase puncte procentuale din 2024. Sprijinul a scăzut semnificativ și în Estonia și Belgia, cu 6, respectiv 5 puncte procentuale.

Majoritatea respondenților din Croația afirmă că introducerea monedei euro a avut un impact negativ asupra prețurilor în perioada de tranziție. În Croația, 59% dintre respondenți încă convertesc prețurile din euro în kuna croată atunci când fac achiziții.

Deși majoritatea cetățenilor din zona euro spun că moneda euro îi ajută să se simtă europeni, doar 46% dintre croați sunt de acord cu această afirmație.

Respondenții mai tineri sunt mai predispuși să creadă că moneda euro este un lucru bun pentru țara lor și pentru UE.

Cei cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani (76%) sunt cei mai predispuși să afirme că moneda euro este bună pentru țara lor, în timp ce cei cu vârste cuprinse între 25 și 39 de ani (71%), între 40 și 54 de ani (69%) sau peste 55 de ani (69%) sunt mai puțin predispuși să aibă această opinie.

Care este impactul monedei euro asupra prețurilor

Aproximativ 79% dintre sondajele efectuate în UE susțin că moneda euro a facilitat desfășurarea afacerilor în diferite țări ale UE, o opinie puternic împărtășită în Slovenia, Belgia și Franța.

Aproximativ opt din zece respondenți consideră, de asemenea, că moneda euro a facilitat compararea prețurilor și cumpărăturile în diferite țări.

Aproape jumătate dintre respondenții din UE (48%) consideră că moneda euro a redus comisioanele bancare la călătoriile în diferite țări ale UE, în timp ce 32% consideră că moneda nu a avut niciun impact asupra acestor comisioane.

Peste jumătate dintre respondenții din zona euro spun, de asemenea, că moneda euro a făcut călătoriile mai ușoare și mai puțin costisitoare.

Totuși, nu toate monedele sunt binevenite. Aproximativ șase din zece respondenți din zona euro sunt în favoarea eliminării monedelor de 1 și 2 cenți euro.

În prezent, diverse forme de legislație națională impun sau încurajează rotunjirea monedelor euro la cinci cenți, în special în cazul totalului final al cumpărăturilor în magazine și supermarketuri. Este cazul Belgiei, Finlandei, Irlandei, Țărilor de Jos și Slovaciei.

Bulgaria este cel mai sărac stat membru al UE și, deși mulți speră că aderarea la zona euro va stimula economia , persistă îngrijorările legate de inflație și instabilitatea politică.

Începând de pe 1 ianuarie 2026, Bulgaria a adoptat oficial moneda euro, intrând într-o nouă etapă economică ce aduce schimbări semnificative pentru cetățeni și companii din întreaga țară. Până la sfârșitul lunii ianuarie, plățile vor putea fi efectuate atât în leva, cât și în euro, restul fiind de obicei returnat în euro. Pot apărea excepții dacă numerarul în euro nu este disponibil, caz în care restul poate fi dat în leva.