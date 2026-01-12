Cum se simte cântăreaţa Sofia Vicoveanca după infarctul suferit duminică. Ea este internată la Spitalul din Suceava

Cum se simte cântăreaţa Sofia Vicoveanca după infarctul suferit duminică. Sursa foto: Facebook/Sofia Vicoveanca Oficial

Sofia Vicoveanca este internată în continuare pe secţia de cardiologie a Spitalului din Suceava, după ce, duminică, a suferit un infarct. Starea de sănătate a cântăreţei în vârstă de 84 de ani s-a ameliorat. Medicii spun că este o evoluţie favorabilă şi sunt optimişti.

Artista de muzică populară va rămâne şi în zilele următoare sub supravegherea medicilor. Între timp, zeci de mesaje curg pe reţelele sociale, în care fanii îi transmit urări de sănătate.

Duminică dimineaţă, un apel la serviciul unic de urgenţă 112 a solicitat o ambulanţă pentru Sofia Vicoveanca. Ea a fost adusă la spital, după ora 04:00 dimineaţa şi a primit îngrijiri medicale de specialitate. Familia îndrăgitei cântăreţe a solicitat discreţie, subliniind că nu doreşte să ofere prea multe informaţii despre starea ei de sănătate.

Un simbol al muzicii populare din Bucovina

Sofia Vicoveanca este un simbol al muzicii din Bucovina, după o carieră de mai bine de 65 de ani. Vocea sa inconfundabilă, repertoriul autentic și portul popular purtat cu mândrie au transformat-o într-un reper al folclorului românesc, respectat de generații întregi.

Cântecele sale vorbesc despre dor, credință, rădăcini și viața satului românesc, păstrând vie identitatea unei regiuni cu tradiții puternice.

Sofia Vicoveanca s-a născut pe 23 septembrie 1941 în comuna Toporăuți, o localitate aflată în apropiere de orașul Cernăuți, Ucraina, unde a trăit drama refugiului cu mama sa, după ce Bucovina de Nord a fost anexată de Uniunea Sovietică, iar tatăl ei a fost luat prizonier.