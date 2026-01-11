Cântăreaţa Sofia Vicoveanca a suferit un infarct la 84 de ani şi a fost dusă la spital. Mesajul transmis de familia artistei

Interpreta de muzică populară Sofia Vicoveanca, alături de Laura Lavric. Sursa foto: Facebook/Sofia Vicoveanca Oficial

Cântăreaţa de muzică populară Sofia Vicoveanca a suferit duminică un infarct, la vârsta de 84 de ani, şi a fost dusă la Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Ioan cel Nou" din Suceava. În ultima vreme, artista s-a confruntat cu unele probleme de sănătate, însă, mereu şi-a păstrat optimismul şi a transmis mesaje pozitive celor care o îndrăgesc. Familia Sofiei Vicoveanca a făcut apel la discreţie în legătură cu informaţiile privind starea acesteia de sănătate.

Sofia Vicoveanca a suferit un infarct, la vârsta de 84 de ani

Potrivit celor mai noi informaţii, starea de sănătate a renumitei artiste de muzică populară este bună, medicii au reuşit să o stabilizeze, însă, a rămas internată la Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Ioan cel Nou" din Suceava.

În această dimineaţă, un apel la serviciul unic de urgenţă 112 a solicitat o ambulanţă pentru Sofia Vicoveanca. Ea a fost adusă la spital, după ora 04:00 dimineaţa şi a primit îngrijiri medicale de specialitate. Familia îndrăgitei cântăreţe a solicitat discreţie, subliniind că nu doreşte să ofere prea multe informaţii despre starea ei de sănătate.

Sofia Vicoveanca, despre cât timp poate cânta pe scenă

"Eu fac show cam două ore, la un eveniment. Cânt vreo trei piese, apoi, îmi mai odihnesc vocea, mai iau câte o pauză, de câteva minute, povestindu-le spectatorilor lucruri vesele din trecut, din viața mea, ca să-i amuz.

Le recit și poezii scrise de mine. Vocea trebuie să se mai și odihnească. Iar între spectacole fac pauze și de câteva zile. Eu nu fac playback, cânt pe bune, să știți! Am de cântat, vara asta, nu și pe litoral, deocamdată! Este vară, este cald, dar nu mănânc înghețată și nu beau rece, îmi protejez vocea", a declarat renumita artistă de muzică populară într-un interviu oferit în urmă cu câteva luni.

Sofia Vicoveanca s-a născut în Ucraina

Sofia Vicoveanca este un simbol al muzicii din Bucovina, după o carieră de mai bine de 65 de ani. Vocea sa inconfundabilă, repertoriul autentic și portul popular purtat cu mândrie au transformat-o într-un reper al folclorului românesc, respectat de generații întregi. Cântecele sale vorbesc despre dor, credință, rădăcini și viața satului românesc, păstrând vie identitatea unei regiuni cu tradiții puternice.

De-a lungul timpului, Sofia Vicoveanca nu a fost doar interpretă, ci și un adevărat ambasador al culturii bucovinene, atât în țară, cât și peste hotare. Prin discreție, demnitate și atașamentul față de valorile autentice, artista a reușit să rămână relevantă și iubită, demonstrând că folclorul adevărat nu îmbătrânește, ci se transmite mai departe ca o moștenire de preț.

Cântăreaţa Sofia Vicoveanca s-a născut pe 23 septembrie 1941 în comuna Toporăuți, o localitate aflată în apropiere de orașul Cernăuți, Ucraina, unde a trăit drama refugiului cu mama sa, după ce Bucovina de Nord a fost anexată de Uniunea Sovietică, iar tatăl ei a fost luat prizonier.

Ulterior, după mai mulţi ani, ea s-a stabilit cu familia la Vicovu de Jos, județul Suceava din România. De aici și-a luat și numele de scenă "Vicoveanca" – un semn de iubire și de respect pentru pământul unde locuiește.