Tyla, artista care a cucerit lumea cu hitul „Water”, vine la Beach, Please!

Una dintre cele mai de succes artiste pop ale momentului ajunge în această vară pe litoralul românesc: Tyla, superstarul sud-african care a transformat piesa „Water” într-un hit internațional, vine pentru prima dată în România și urcă pe scena Beach, Please!, cel mai mare festival de hip-hop din lume, care are loc la Nibiru, Costinești.

Cu un stil care combină pop-ul modern, R&B-ul și ritmurile amapiano, Tyla (24 de ani) a devenit în doar câțiva ani una dintre cele mai interesante apariții din muzica internațională. Energia sa, stilul distinct și succesul pieselor ei pe social media au transformat-o rapid într-un simbol al noii generații de artiști pop.

Hitul care a cucerit planeta

Ascensiunea artistei a explodat în 2023, odată cu lansarea piesei „Water”. Melodia a devenit virală pe TikTok și pe platformele de streaming, generând sute de milioane de ascultări și un trend global de dans.

Succesul ei a fost confirmat și la cele mai importante premii din industrie: Tyla are deja două premii Grammy la activ, câștigate în 2024 pentru „Water” și în 2026 pentru „Push 2 Start”, ambele la categoria Best African Music Performance.

În ultimul an, Tyla a urcat pe scenele unor festivaluri importante precum Coachella, Bonnaroo, Roskilde, Open’er sau All Points East.

Un fenomen al noii generații

La doar câțiva ani de la debut, Tyla a reușit să creeze un univers artistic propriu, în care influențele africane se îmbină cu cultura pop globală și cu energia platformelor sociale.

Piesele sale au adunat sute de milioane de streamuri. Clipul „Water” a ajuns la 374 de milioane de vizualizări pe Youtube, „Push 2 Start”, peste 140 de milioane, iar „Chanel”, un alt hit, a depășit 100 de milioane. Artista este astăzi o reprezentantă importantă a noii generații de artiști din muzica pop.

Un line-up din ce în ce mai puternic: Playboi Carti, Future, Don Toliver, Yeat, Quavo

Confirmarea Tylei pentru această ediție a „Beach, Please!” completează un line-up de artiști care domină topurile muzicale. Ea li se alătură lui Yeat, superstarul noului val de trap, Playboi Carti, pionierul sound-ului rage, Future, artistul care a schimbat pentru totdeauna sound-ul trap și al hip-hop-ului modern, și lui Don Toliver, artistul care îmbină trap-ul cu R&B-ul într-un stil unic și hipnotic.

În ultimii ani, Beach, Please! a devenit unul dintre cele mai importante festivaluri dedicate noii generații din Europa, atrăgând zeci de mii de fani și un line-up care reflectă direct cultura muzicală globală a momentului.

Concertul Tylei promite să fie unul dintre cele mai energice momente ale ediției din această vară, aducând pe scena de la Costinești un artist care a reușit, într-un timp foarte scurt, să transforme un hit într-o carieră internațională.

Biletele sunt disponibile pe www.beach-please.ro.