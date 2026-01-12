Unul din șapte oameni a căzut în plasa escrocilor online, în 2025. Tinerii au fost cei mai păcăliți

Unul din șapte oameni a căzut în plasa escrocilor online, în 2025. Foto: Getty Images

O persoană din şapte a fost victima unei înşelătorii online, în 2025, iar reţelele sociale au depăşit e-mailul ca principal canal de atac pentru răspândirea mesajelor şi ofertelor false, arată rezultatele unui studiu de specialitate, publicat luni/

Conform cercetării Bitdefender, preluate de Agerpres, în timp ce 14% dintre respondenţi au fost victime ale fraudelor online în ultimele 12 luni, alţi 4% nu pot spune cu certitudine dacă au fost sau nu afectaţi.

În acelaşi timp, înşelătoriile bazate pe inteligenţă artificială (AI) reprezintă principala temere a oamenilor, iar 37% dintre cei chestionaţi se declară îngrijoraţi de deepfake-uri şi înşelătorii sofisticate.

Raportul relevă, totodată, că reţelele sociale au devenit principalul canal prin care se transmit înşelătoriile online (34%), peste e-mail (28%), apeluri telefonice (25%) şi mesaje text (24%).

De asemenea, persoanele cu vârste între 25 şi 34 de ani sunt de peste două ori mai expuse la înşelătorii pe social media (43%), comparativ cu cei peste 55 de ani (20%).

Potrivit sursei citate, peste o treime (37%) dintre respondenţi au afirmat că îşi notează parolele pe hârtie sau în documente nesecurizate, iar 32% folosesc aceeaşi parolă pentru mai multe conturi.

Datele centralizate în cercetare evidenţiază faptul că aproape jumătate (48%) acceptă toate cookie-urile fără a le citi, din dorinţa de a accesa rapid conţinutul, în timp ce în aceeaşi pondere nu folosesc soluţii de securitate pe telefon, deşi peste jumătate efectuează tranzacţii online pe mobil.

Studiul Bitdefender a fost realizat în colaborare cu Censuswide, companie internaţională de cercetare de piaţă, pe un eşantion de 7.000 de utilizatori cu vârste între 16 şi peste 55 de ani, în perioada iunie - septembrie 2025, în Australia, Franţa, Germania, Italia, Spania, Marea Britanie şi SUA.