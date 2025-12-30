CV-urile și diplomele ar putea dispărea complet: Generația Z le spune „adio”, fiindcă angajatorii trec la recrutarea pe competențe

Companiile trec la recrutarea pe bază de competențe. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Încercarea de a rezuma fiecare job pe care l-ai avut vreodată și de a comprima totul într-un CV de două pagini a fost coșmarul existenței celor care își caută un loc de muncă încă din anii 1950. Din fericire pentru Generația Z, s-ar putea să nu mai aibă niciodată parte de acest lucru. Cercetările arată că multe companii schimbă cerințele tradiționale din procesul de aplicare pentru un loc de muncă.

De fapt, aproape trei sferturi dintre companii folosesc acum evaluări bazate pe competențe pe parcursul procesului de recrutare, potrivit raportului The State of Skills-Based Hiring 2023 realizat de TestGorilla, care a chestionat 3.000 de angajați și angajatori din întreaga lume. Procentul a crescut de la 56% în anul precedent, potrivit revistei Fortune.

Deși mulți dintre acești angajatori folosesc în continuare și CV-uri, este posibil să nu mai dureze mult până când acestea vor deveni un lucru de domeniul trecutului, deoarece majoritatea managerilor preferă deja noua practică de recrutare și raportează rezultate semnificative.

Recrutarea bazată pe competențe este mai eficientă, arată datele

Angajatorii chestionați care folosesc recrutarea bazată pe competențe — care include testarea abilităților specifice unui rol, în locul simplei parcurgeri a experienței profesionale listate — au raportat îmbunătățiri majore.

Potrivit cercetărilor TestGorilla, această metodă a redus angajările nepotrivite cu 88%, timpul total petrecut în căutarea candidatului ideal cu 82% și costurile legate de recrutare cu 74%.

Per total, 92% dintre angajatorii chestionați au declarat că recrutarea bazată pe competențe este mai eficientă în identificarea candidaților talentați decât CV-ul tradițional. În același timp, peste 80% au spus că aceasta prezice mai bine succesul la locul de muncă și duce la angajări care rămân mai mult timp în funcții.

Prin testarea candidaților în funcție de modul în care ar gestiona responsabilitățile zilnice reale ale unui rol, angajatorii au șanse mai mari să angajeze cea mai potrivită persoană, în loc să fie atrași de nume mari sau titluri impresionante.

Cum se face recrutarea pe competențe

Așa cum Khyati Sundaram, CEO al platformei de recrutare bazate pe competențe Applied, a declarat anterior pentru Fortune, faptul că cineva menționează în CV că a lucrat cu echipa de SEO a unei companii atractive precum Google nu înseamnă neapărat că stăpânește optimizarea pentru motoarele de căutare la nivelul cerut de un anumit rol.

„Încercăm să ne asigurăm că testul sau întrebarea este cât mai relevantă pentru job”, a spus Sundaram, adăugând: „Acesta este și motivul pentru care candidații o apreciază.”

Intuitiv, mulți ar putea presupune că susținerea mai multor teste bazate pe competențe ar fi mai deranjantă pentru candidați decât trimiterea aceluiași CV către sute de joburi — însă datele arată contrariul.

Majoritatea angajaților chestionați de TestGorilla consideră că recrutarea bazată pe competențe creează condiții mai echitabile și le îmbunătățește șansele de a obține jobul visurilor lor.

Acest lucru este valabil mai ales pentru candidații care sunt adesea trecuți cu vederea. De fapt, aproximativ trei sferturi dintre angajații de origine afro-americană, asiatică și arabă intervievați de TestGorilla au declarat că au avut deja acces la noi oportunități de angajare datorită evaluărilor bazate pe competențe.

Firmele elimină cerințele legate de diplome

Creșterea recrutării bazate pe competențe are loc într-un moment în care diplomele universitare au coborât pe lista de priorități a angajatorilor.

Google, Microsoft, IBM și Apple au eliminat anterior cerințele privind studiile superioare, menținute mult timp, pentru a reduce barierele de acces și a recruta talente mai diverse. Între timp, recrutorii la nivel global sunt de cinci ori mai predispuși să caute noi angajați pe baza competențelor, nu a nivelului de educație.

Un fost executiv de top al Cisco din Marea Britanie a declarat, de asemenea, că tinerii aspiranți ar avea mai mult de câștigat dacă ar sări peste facultate și ar intra direct pe piața muncii.

„La universitate, ieși cu o diplomă, dar aproape sigur și cu datorii”, a spus David Meads, fost CEO Cisco pentru Marea Britanie și Irlanda, pentru Fortune. „Este asta mai bun decât experiența practică, unde treci prin diferite departamente ale organizației și trăiești realitatea, nu doar teoria?”

„Pentru mine, atitudinea și aptitudinile sunt mai importante decât literele de după numele tău sau calificările trecute pe o foaie”, a adăugat el.

Totuși, cercetările arată că Generația Z rămâne sceptică: mulți tineri evită programele de ucenicie și preferă traseul tradițional al facultății. Așa că, poate, vor continua să treacă prin plictiseala redactării unui CV — chiar dacă, la fel ca o diplomă universitară, acesta nu mai este neapărat necesar.