Decizie importantă pentru moldovenii care călătoresc în străinătate. Un tarif cu UE este anulat de la 1 ianuarie

Publicat la 21:02 02 Ian 2026

Moldovenii care călătoresc în străinătate scapă de tarifele suplimentare de roaming. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

Cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în Uniunea Europeană, precum și cetățenii UE care vizitează Moldova, pot utiliza serviciile de telefonie mobilă la aceleași tarife ca acasă.

Decizia care anulează costurile suplimentare în roaming a intrat în vigoare din 1 ianuarie 2026, informează Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării din Republicii Moldova, citat de Agerpres.

Noul acord se numește "Roam Like at Home" (RLAH) și acoperă apelurile telefonice, SMS-urile și internetul mobil.

Astfel, comunicarea va fi mai ușoară și mai ieftină, iar accesul la servicii digitale în străinătate, mai simplu și mai sigur, menționează instituția.

"Acordul a fost posibil datorită cooperării strânse dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și arată progresul Moldovei în apropierea de standardele europene în domeniul telecomunicațiilor și al protecției consumatorilor.

Prin eliminarea costurilor suplimentare de roaming, Moldova și UE devin mai conectate, nu doar la nivel politic, ci și în viața de zi cu zi. Este un pas important, care aduce beneficii imediate oamenilor și mediului de afaceri", precizează ministerul de la Chișinău.

Urmare a acordului RLAH, operatorii de telefonie mobilă din Republica Moldova trebuie să își adapteze serviciile disponibile în roamnig la tarife similare cu cele naționale.