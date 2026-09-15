Wall Street Journal: Marea criză a petrolului tocmai a început. Iranul „e dispus să sufere” și China dă semne că și-a epuizat rezervele

Prețul țițeiului a crescut cu 19% în ultimele 3 săptămâni și a ajuns la aproape 101 dolari barilul. Foto: Getty Images

Magnații industriei petroliere din SUA avertizează de luni de zile că închiderea prelungită a Strâmtorii Ormuz va provoca o criză de combustibili. Acum, spun ei, această criză e deja aici, informează Wall Street Journal (WSJ). Experții în energie consultați de publicația americană arată că, fără o rezolvare clară a războiului din Iran, situația riscă acum să scape de sub control.

Prețurile la motorină au atins valoarea record de 6,23 dolari pe galon (aproximativ 1,64 dolari litrul, sau echivalentul a 7,47 lei/litrul ), iar prețurile la benzină, care au scăzut sub 4 dolari/galon vara aceasta, au revenit la 4,32 dolari (echivalentul a circa 1,11 dolari litrul, sau aproximativ 5 lei/litru ).

Rezervele mondiale de combustibil s-au redus constant în ultimele 6 luni, iar rezervele strategice de țiței nu mai pot fi exploatate mult. Atacurile de săptămâna trecută au dus la închiderea unei conducte vitale de țiței din Arabia Saudită, care ocolea Strâmtoarea Ormuz, ceea ce blochează transportul a cel puțin 2,5 milioane de barili pe zi, pe o piață globală a petrolului deja supusă tensiunilor.

„Toate aceste mecanisme au ajutat la diminuarea riscului de preț și de aprovizionare”, a spus directorul general al companiei petroliere americane Chevron, Mike Wirth. „Acestea s-au epuizat în mare parte acum și nu mai avem aproape deloc soluțiile tampon pe care le aveam la început”.

Ce rol joacă, în prezent, China și cum poate afecta politica Beijingului criza mondială a petrolului

Astfel, este greu de prezis în ce direcție o va lua prețul mondial al petrolului, a adăugat el, dar în acest moment este dificil de imaginat că prețurile ar scădea rapid. „Mi-aș dori să vă pot spune că am văzut un motiv pentru care lucrurile s-ar mai relaxa, dar momentan este greu să vedem asta întâmplându-se,” a spus el.

Casa Albă vede două pârghii mari pe care le poate acționa pentru a ajuta la scăderea prețurilor: creșterea producției în Venezuela și sporirea capacității de producție de combustibil din SUA. În ultimele luni, oficialii americani s-au concentrat pe încheierea de acorduri care se estimează că vor consolida producția de petrol din Venezuela. La începutul lunii septembrie, s-au întâlnit cu directorii rafinăriilor americane, pentru a discuta despre creșterea capacității de producție de combustibil.

Unii magnați și consultanți în domeniul energiei admit că au început să se îngrijoreze în ultimele săptămâni, odată cu reluarea conflictului, în care și forțele americane și iraniene atacă și lovesc nave comerciale și elemente ale infrastructurii energetice.

„Avantajul în majoritatea negocierilor îl are, de regulă, cel care are timpul de partea sa și e dispus să aibă răbdare,” a spus Wil VanLoh, fondator și CEO al Quantum Capital Group. Iar Iranul, a adăugat VanLoh, „este dispus să sufere”.

China ajută, în parte, la alimentarea crizei globale de aprovizionare. Cel mai mare importator de țiței din lume, timp de câteva luni, s-a bazat pe propriile rezerve de țiței pentru aproape jumătate din consumul său zilnic, ceea ce a scăzut presiunea de pe piața petrolului. Dar, în ultimele săptămâni, Beijingul a reluat achizițiile, avertizează analiștii consultați de WSJ.

Prețul petrolului din SUA a crescut cu 19% în ultimele trei săptămâni, tranzacționându-se în prezent la aproape de 101 dolari barilul, pe măsură ce atacurile din Orientul Mijlociu se întețesc.