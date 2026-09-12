Arabia Saudită închide o conductă petrolieră-cheie după un atac cu drone din Irak. Ruta permitea ocolirea strâmtorii Ormuz

2 minute de citit Publicat la 12:51 12 Sep 2026 Modificat la 13:37 12 Sep 2026

Riadul a anunțat vineri că a închis conducta ca măsură de precauție, Sursa foto: CNN

Arabia Saudită a închis o conductă petrolieră esențială după ce aceasta a fost atacată cu drone lansate din Irak, în timp ce conflictul din Orientul Mijlociu se extinde, potrivit BBC.

Irakul a anunțat că a demis un comandant militar și a declanșat o anchetă, după ce a recunoscut că atacul cu drone asupra conductei East-West a vecinului său a fost lansat dintr-una dintre provinciile irakiene de la granița cu Iranul.

Conducta, lungă de 1.200 de kilometri, a ajutat Arabia Saudită, cel mai mare exportator de petrol brut din lume, să evite strâmtoarea Ormuz.

Incidentul are loc în contextul unei ofensive majore a rebelilor Houthi susținuți de Iran în Yemen, ceea ce pune și mai multă presiune asupra rutelor globale de transport al petrolului, în timp ce războiul dintre SUA și Iran intră în a șaptea lună.

Riadul a anunțat vineri că a închis conducta ca măsură de precauție, în timp ce imagini din satelit care arată teren ars și fum în apropierea locului atacului au apărut în spațiul public.

Ministerul de Externe a transmis că atacul s-a soldat cu mai multe persoane rănite și pagube materiale, care sunt în continuare evaluate.

Conducta transporta între 4% și 5% din oferta mondială de petrol, a relatat agenția de presă Reuters, citând companii de monitorizare a transporturilor maritime și analiști.

Arabia Saudită a ales, în această etapă, să nu riposteze, a transmis Ministerul de Externe, după o convorbire cu premierul Irakului.

Ministerul a precizat că regatul va „sprijini eforturile guvernului irakian” pentru a „preveni atacurile” lansate din această țară împotriva statelor vecine.

„Regatul Arabiei Saudite afirmă că își rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru a-și proteja suveranitatea și securitatea, instalațiile și pentru a asigura siguranța cetățenilor și rezidenților săi”, se arată în comunicat.

Biroul premierului irakian a transmis, într-un comunicat separat, că șeful operațiunilor militare din provincia Maysan, regiune care se învecinează cu Iranul, a fost demis din funcție după confirmarea faptului că atacul cu drone a fost lansat din acea zonă.

Consiliul de Cooperare al Golfului, format din reprezentanți ai Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite, Bahrainului, Omanului, Qatarului și Kuweitului, a emis, de asemenea, un comunicat în care condamnă atacul.

„Acest atac reprezintă o escaladare periculoasă și o amenințare inacceptabilă la adresa securității Regatului Arabiei Saudite, a integrității sale teritoriale și a instalațiilor sale vitale, precum și o încălcare flagrantă a principiilor dreptului internațional”, a declarat secretarul general Jasem Mohamed Albudaiwi.

În această săptămână, o ofensivă rapidă în Yemen a dus, de asemenea, la preluarea controlului de către militanții Houthi asupra unei mari părți a coastei țării, potrivit unor surse.

Gruparea susține că deține controlul asupra strâmtorii Bab al-Mandab, poarta de acces către Marea Roșie și Canalul Suez, însă afirmă că navigația maritimă este „sigură pentru toate companiile, cu excepția navelor saudite”.