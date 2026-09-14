Mercedes compară costul unei ore de muncă la Cugir cu cel din Germania: Diferența ajunge la 81,7%. Ce decizie ar putea lua compania

Mercedes consideră că fabricile sale din Germania sunt prea scumpe. FOTO: Getty Images

Mercedes consideră că, în România, la Cugir, costul forței de muncă este cu 81,7% mai mic pe oră față de uzinele din Germania, potrivit unei prezentări interne a companiei citate de WirtschaftsWoche. Diferențele de cost față de Europa de Est alimentează temerile privind prelungirea programului de lucru în Germania și chiar posibilitatea închiderii unei fabrici și extinderii producției în regiune.

Mesajul către forța de muncă este clar: Mercedes consideră că fabricile sale din Germania sunt prea scumpe, având în vedere productivitatea comparabilă. În același timp, compania subliniază dorința de a menține fabricile și locurile de muncă din Germania. Cu toate acestea, acest lucru necesită îmbunătățiri ale productivității și ale condițiilor de cost.

Potrivit informațiilor publicate de FAZ, Mercedes solicită creșterea săptămânii de lucru de la 35 la 40 de ore, fără o majorare corespunzătoare a salariilor. În cazul în care consiliul de întreprindere și sindicatul resping această solicitare, compania ar fi menționat și posibilitatea închiderii unei fabrici din Germania și extinderii capacității de producție în Europa de Est.

Potrivit FAZ, nu a fost luată încă nicio decizie cu privire la o anumită fabrică. În plus, angajații din Germania beneficiază de o garanție a locurilor de muncă până în 2035.

Sindicatul IG Metall respinge cererea privind cele cinci ore suplimentare. „Cinci ore de muncă neplătite ar echivala cu o reducere salarială totală de 20%”, a declarat un purtător de cuvânt al sindicatului.

China pune presiune pe industria auto

În același timp, Mercedes își consolidează fabrica din Kecskemét, Ungaria. Compania investește acolo aproximativ un miliard de euro, iar suprafața fabricii va crește de la aproximativ două milioane la 4,4 milioane de metri pătrați.

Fabrica din Kecskemét va produce, printre altele, noua Clasă C electrică și va colabora cu uzinele din Germania prin intermediul unor legături flexibile de producție. Informațiile provin dintr-un comunicat de presă al Mercedes-Benz.

În raportul său oficial din 28 iulie 2026, Mercedes-Benz a anunțat venituri ale grupului de 32,1 miliarde de euro în al doilea trimestru al anului 2026. Profitul operațional ajustat al diviziei Mercedes-Benz Cars a scăzut la 909 milioane de euro, în timp ce vânzările din China au scăzut cu 30%.

În același timp, compania a anunțat că își va intensifica programul de creștere a productivității, cu un accent deosebit pe Germania.

Industria auto chineză cunoaște o perioadă de expansiune puternică în străinătate: mașinile chinezești cuceresc piețe din Europa până în Asia de Sud-Est și exercită presiuni tot mai mari asupra unor producători auto consacrați, precum Toyota Motor și Volkswagen.