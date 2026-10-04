Ucraina a lansat un val de atacuri cu drone asupra Rusiei, inclusiv Moscova. Rușii spun că au doborât peste 500 de drone ucrainene

2 minute de citit Publicat la 12:51 04 Oct 2026 Modificat la 12:53 04 Oct 2026

Rafinărie de petrol lângă Moscova, lovită de drone ucrainene, imagine de arhivă 21 septembrie 2026. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a raportat duminică neutralizarea a nouă drone în vecinătatea capitalei ruse. Foto: Profimedia Images

Autorităţile ruse au anunţat duminică că 559 de drone ucrainene au fost doborâte în cursul nopţii, inclusiv unele în apropiere de Moscova, informează EFE, preluată de Agerpres. Totodată, forţele aeriene ucrainene au anunţat că Rusia a lansat un atac cu 135 de drone de diverse tipuri, dintre care 125 au fost „distruse sau neutralizate”.

Aeronavele inamice au fost distruse deasupra a 14 regiuni, a peninsulei Crimeea anexată şi a mărilor Neagră şi Azov, potrivit raportului de dimineaţă al Ministerului rus al Apărării.

Între timp, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a raportat neutralizarea a nouă drone în vecinătatea capitalei ruse.

În plus, 28 de aparate de zbor fără pilot au fost distruse în regiunea Kaluga, situată la graniţa cu regiunea Moscova.

De asemenea, 18 drone inamice au fost neutralizate în cursul nopţii în Tula, o altă regiune care se învecinează cu Moscova.

Alertă de dronă la Kiev, imediat după sosirea cancelarului german Friedrich Merz

De partea cealaltă a frontului, cinci persoane au fost rănite în regiunea ucraineană Sumî, situată în nordul ţării invadate de Rusia, în urma unui atac desfăşurat în noaptea de sâmbătă spre duminică în cadrul căruia forţele ruse au utilizat 135 de drone şi mai multe rachete.

Potrivit unei postări pe Telegram a lui Oleg Grigorov, oficial în cadrul administraţiei regiunii Sumî, un atac rusesc asupra unei zone rezidenţiale s-a soldat cu rănirea a cinci persoane, dintre care două se află în stare gravă.

Forţele aeriene ucrainene au anunţat pe contul lor de Telegram că Rusia a lansat un atac cu 135 de drone de diverse tipuri, dintre care 125 au fost "distruse sau neutralizate".

Apărarea aeriană ucraineană a raportat, de asemenea, distrugerea a două rachete de croazieră, deşi nu a reuşit să împiedice lovituri în cinci locaţii din întreaga ţară.

Resturile dronelor distruse au provocat, de asemenea, impacturi în alte cinci locuri.

De asemenea, potrivit dpa, un atac rusesc a declanşat o alertă de dronă la Kiev după sosirea cancelarului german Friedrich Merz, duminică, primarul Vitali Kliciko raportând un impact asupra carosabilului Podului de Nord peste Nipru din capitala ucraineană.

Kliciko a anunţat pe Telegram că resturi ale unui obiect zburător doborât au căzut pe acoperişul unei clădiri rezidenţiale. El raportase deja o alertă de dronă în primele ore ale dimineţii de duminică.

Cancelarul Friedrich Merz a sosit la Kiev cu trenul duminică dimineaţa într-o vizită neanunţată, Germania fiind cel mai mare susţinător al Ucrainei în lupta sa împotriva războiului declanşat de Rusia, care durează deja de peste patru ani şi jumătate.

Ministerul rus de Externe îi avertizase anterior pe europeni să nu călătorească şi să nu stea în Ucraina.