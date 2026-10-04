Un al doilea cutremur s-a produs duminică în Vrancea, al patrulea din acest weekend

Cel mai puternic seism din acest an, produs în România a avut magnitudinea de 4,5, și a avut loc 26 februarie, în judeţul Vrancea. Foto: Getty Images

Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 s-a produs duminică, la ora locală 11:09, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Tot duminică, s-a mai înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 3,1, la ora locală 6:05, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău.

Seismul a avut loc la adâncimea de 124,7 kilometri şi s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 63 km sud de Focşani, 52 km sud de Buzău, 62 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 64 km est de Braşov, 70 km nord-est de Ploieşti şi 99 km nord-est de Târgovişte, informează Agerpres.

Seismul a avut loc la adâncimea de 114,6 kilometri şi s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 59 km sud de Focşani, 51 km sud de Buzău, 64 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 68 km est de Braşov şi 74 km nord-est de Ploieşti.

Cu o zi în urmă, sâmbătă dimineața, tot în zona Vrancea s-au produs două cutremure de mică intensitate, la interval de aproape 2 ore: un prim cutremur, cu magnitudinea de 3,5, s-a produs sâmbătă dimineaţa, la ora locală 4:22, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău.

Cu aproape două ore înainte, la ora 2:41, un alt cutremur, cu magnitudinea 2,9, a fost înregistrat în aceeaşi zonă seismică, dar în judeţul Vrancea, la adâncimea de 136,9 kilometri.

Cel mai puternic seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea