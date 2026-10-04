Cutremur în Vrancea, produs duminică dimineața, al treilea în acest weekend. Ce magnitutdine a avut

Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 s-a produs duminică dimineaţa, la ora locală 6:05, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Seismul a avut loc la adâncimea de 114,6 kilometri şi s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 59 km sud de Focşani, 51 km sud de Buzău, 64 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 68 km est de Braşov şi 74 km nord-est de Ploieşti, informează Agerpres.
Cu o zi în urmă, sâmbătă dimineața, tot în zona Vrancea s-au produs două cutremure de mică intensitate, la interval de aproape 2 ore: un prim cutremur, cu magnitudinea de 3,5, s-a produs sâmbătă dimineaţa, la ora locală 4:22, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău.
Seismul a avut loc la adâncimea de 140,9 kilometri şi s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 55 km sud de Focşani, 59 km sud de Buzău, 60 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 68 km est de Braşov şi 83 km nord-est de Ploieşti.
Cu aproape două ore înainte, la ora 2:41, un alt cutremur, cu magnitudinea 2,9, a fost înregistrat în aceeaşi zonă seismică, dar în judeţul Vrancea, la adâncimea de 136,9 kilometri.
Cel mai puternic seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea.