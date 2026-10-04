Patrule cetățenești de noapte în Sectorul 4: Daniel Băluță angajează 40 de oameni după sesizările privind drogurile și agresiunile

1 minut de citit Publicat la 12:56 04 Oct 2026 Modificat la 12:56 04 Oct 2026

Ideea înființării acestor patrule a apărut în urma mai multor sesizări venite de la locuitorii cartierului Tineretului. Foto: Agerpres

Primăria Sectorului 4 vrea să angajeze 40 de persoane care să facă parte din echipele de „Monitorizare Stradală”, pentru patrularea cartierelor și contribuția la menținerea unui mediu sigur, a anunțat primarul Daniel Băluță, într-o postare pe Facebook.

Potrivit anunțului, persoanele selectate vor fi angajate în cadrul companiei de spații verzi a Primăriei Sectorului 4, „Totul Verde”, și vor desfășura activități de monitorizare pe teren, inclusiv în timpul nopții.

Ideea înființării acestor patrule a apărut în urma mai multor sesizări venite de la locuitorii cartierului Tineretului, care au reclamat creșterea numărului de consumatori de droguri și de persoane fără adăpost din zonă, a declarat pentru HotNews administratorul public al Sectorului 4, Alexandru Hazem Kansou.

„Este o înmulțire a acestor situații, pe care au sesizat-o cetățenii. Sunt consumatori de droguri care dorm în scara blocului sau dorm la intrarea în bloc, cu toate că sunt interfoane, dar găsesc ei soluții să intre. Au fost agresiuni, inclusiv agresiuni sexuale raportate la Poliție. Au fost prinși făptașii, dar oamenii vor o formă de prevenție. Este o problemă mai mare decât reabilitarea termică”, afirmă administratorul public.

Daniel Băluță anunță procedura de selecție

„A început procedura de selecție a colegilor care vor face parte din patrula de Monitorizare Stradală!”, a transmis Daniel Băluță.

Primăria se adresează în principal persoanelor care locuiesc în Sectorul 4 și care cunosc cartierele, astfel încât acestea să poată contribui la menținerea unui mediu sigur, „fie că ne aflăm pe stradă, în parc, în centrul sectorului sau în zonele din sud”.

Potrivit anunțului, candidații trebuie să aibă cel puțin 18 ani și să fie cetățeni români, ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai Spațiului Economic European.

Printre condițiile de angajare se numără absolvirea studiilor minime obligatorii sau deținerea diplomei de bacalaureat, în conformitate cu normele în vigoare. Permisul de conducere este necesar și reprezintă un avantaj pentru mobilitatea în teren, potrivit anunțului.

Candidații trebuie să nu aibă antecedente penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție și să aibă capacitate deplină de exercițiu, atestată prin fișă medicală și aviz psihologic corespunzător.

Un alt criteriu este disponibilitatea pentru lucrul în ture, inclusiv în sistem 12/24, 24/48 sau în ture de noapte.

Persoanele selectate vor beneficia, potrivit anunțului, de un loc de muncă stabil, un „pachet salarial motivant”, echipament de lucru și condiții moderne de monitorizare.

„Șansa de a avea un rol important în siguranța Sectorului 4” este un alt beneficiu menționat în anunț.