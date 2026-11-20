Operațiunea secretă „Frigiderul”: Zeci de mii de aparate frigorifice din magazine au fost securizate împotriva hackerilor, în UK

4 minute de citit Publicat la 15:08 20 Noi 2026 Modificat la 15:08 20 Noi 2026

Vitrine frigorifice cu alimente, într-un supermarket din Marea Britanie. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O operațiune de securitate cibernetică, desfășurată în culise, a avut loc pentru a proteja împotriva hackerilor zeci de mii de frigidere și congelatoare din marile supermarketuri, depozite, restaurante, benzinării și stadioane din Marea Britanie, potrivit BBC.

Valuri recente de atacuri cibernetice în Europa au dus la alterarea a tone de alimente în sute de magazine, provocând pagube de milioane de lire sterline.

Franța a acuzat Iranul pentru unul dintre valurile de atacuri care au afectat supermarketurile din țară, acuzație pe care Teheranul o neagă.

Se credea că Marea Britanie a scăpat în mare parte de astfel de atacuri informatice, deoarece industria britanică de refrigerare utilizează dispozitive diferite. În realitate, exista însă o vulnerabilitate potențială pe care sectorul s-a grăbit să o remedieze.

„Bug”-ul din frigidere care ar fi putut provoca pagube majore în Marea Britanie

La sfârșitul lunii octombrie, cercetătorii în domeniul securității cibernetice au descoperit o deficiență majoră care, dacă ar fi fost identificată de hackeri, ar fi putut provoca pagube și mai grave în Marea Britanie.

De atunci, cercetătorii, echipele IT și Centrul Național pentru Securitate Cibernetică au lucrat non-stop pentru a avertiza zeci de companii.

BBC nu a relatat până acum despre această operațiune de amploare, desfășurată în secret, pentru a reduce riscul ca hackerii să provoace daune în cazul în care ar fi descoperit vulnerabilitatea.

Mii de frigidere deconectate de la internet

Amenințarea la adresa securității a fost descoperită de angajații companiei de consultanță în domeniul refrigerării Omega Solutions. Ulterior, aceasta a fost verificată și analizată în detaliu de experții de la Pen Test Partners, care au contribuit la declanșarea alertei.

Centrul Național pentru Securitate Cibernetică (NCSC), Departamentul pentru Mediu, Alimentație și Afaceri Rurale (Defra) și Agenția pentru Standarde Alimentare (FSA) au fost apoi implicate în campania de remediere a breșelor de securitate.

Aceste instituții au organizat conferințe telefonice cu reprezentanții industriei și au desemnat echipe care să contacteze companiile aflate în pericol.

Mii de dispozitive care controlau zeci de mii de echipamente de refrigerare au fost deconectate de la internetul public, fie de la distanță, fie, în unele cazuri, prin intervenție fizică. Angajații au primit instrucțiuni să scoată cablurile de internet și să monitorizeze manual temperaturile.

„Ne așteptam să urmeze un nou val de astfel de atacuri asupra frigiderelor”

BBC News a aflat că majoritatea marilor lanțuri de supermarketuri au fost nevoite să redirecționeze echipe IT pentru a gestiona riscurile. Un angajat al unui mare lanț comercial a declarat că, timp de o săptămână, au deconectat zilnic sute de dispozitive.

„A fost într-adevăr o cursă contra cronometru, deoarece ne așteptam să urmeze un nou val de astfel de atacuri asupra frigiderelor”, a declarat persoana respectivă, care nu a dorit să fie identificată public.

„Din perspectiva afacerii, consecințele ar fi putut fi potențial devastatoare, prin întreruperea activității și probleme la nivelul lanțului de aprovizionare. În depozitele noastre se află alimente în valoare de milioane de lire sterline, care ar fi putut fi compromise dacă hackerii ar fi descoperit această metodă de atac”, a adăugat aceasta.

Până acum, în acest an, au avut loc trei valuri de atacuri asupra sistemelor de control al temperaturii echipamentelor frigorifice:

Aceste valuri de atacuri l-au determinat pe un expert de la Omega Solutions să analizeze securitatea celor mai populare sisteme de control al echipamentelor frigorifice din Marea Britanie, produse de compania britanică Resource Data Management (RDM).

RDM contestă gravitatea critică a vulnerabilităților scoase la iveală, însă, potrivit informațiilor obținute de BBC, compania a fost apreciată pentru modul profesionist în care a reacționat pentru a aborda aceste preocupări.

Ce alte afaceri au fost sfătuie să ia măsuri de securitate cibernetică

Pe lângă supermarketuri, și alte numeroase sectoare ale industriei alimentare și a băuturilor din Marea Britanie au fost avertizate cu privire la necesitatea de a lua măsuri împotriva riscurilor.

Printre acestea se numără magazinele de proximitate, benzinăriile, restaurantele și lanțurile de fast-food, arenele sportive, hotelurile, fabricile de procesare a alimentelor și depozitele frigorifice.

„Aceste sisteme de control populare aveau aceeași problemă a parolelor slabe ca echipamentele Danfoss și alte sisteme care au fost atacate cu atât de mult succes în incidentele anterioare. Prin urmare, trebuia să transmitem avertismentul cât mai repede posibil și să păstrăm totul secret”, a declarat Ken Munro de la Pen Test Partners.

„Acum există atât de multă atenție suplimentară asupra acestor echipamente omniprezente, încât era probabil doar o chestiune de zile până când infractorii sau hackerii susținuți de state ar fi descoperit vulnerabilitatea”, a adăugat acesta.

RDM susține însă că nu este corect să se facă o comparație cu echipamentele atacate în Europa continentală, deoarece piratarea frigiderelor și congelatoarelor sale ar fi presupus obținerea unei componente hardware.

„Această vulnerabilitate a fost identificată într-un mediu de testare”

Hackerii etici spun că acest lucru ar fi fost posibil, deoarece componenta hardware în cauză poate fi achiziționată la prețuri mici de pe internet, de pe site-uri precum eBay.

„Această vulnerabilitate a fost identificată într-un mediu de testare”, a declarat Ged Evans, directorul general al RDM.

Acesta a spus că testul „a depășit limitele” exercițiilor de acest tip desfășurate în mod obișnuit, deoarece „a inclus demontarea echipamentelor noastre hardware”.

„În orice caz, am acționat rapid pentru a rezolva această problemă și am implementat deja primele versiuni ale actualizărilor de securitate. De asemenea, am luat legătura în mod proactiv cu clienții noștri pentru a-i informa despre eventualele probleme și pentru a le recomanda măsuri de reducere a riscurilor”, a adăugat acesta.

RDM a confirmat că nu există niciun indiciu privind desfășurarea unor activități rău intenționate asupra sistemelor de control și că societatea continuă să colaboreze cu NCSC și cu alte autorități pentru a monitoriza situația.