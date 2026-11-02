Congelatoarele supermaketurilor din Europa s-au încălzit din nou. Este suspectat un nou atac cibernetic

2 minute de citit Publicat la 13:41 02 Noi 2026 Modificat la 13:46 02 Noi 2026

O angajată ICA din Stockholm curăță un frigider după ce sistemele de răcire au fost afectate de un presuspus atac ciberneti FOTO: Profimedia Images

Lanțuri de magazine din Suedia, Belgia și Luxemburg au anunțat că temperaturile din frigidere au crescut peste noapte, într-un incident similar atacului informatic care a afectat magazine din Franța în luna octombrie.

Lanțuri de supermarketuri din Suedia, Belgia și Luxemburg au anunțat că temperaturile din frigiderele și congelatoarele a zeci de magazine au crescut peste noapte, alimentând temerile privind un atac cibernetic similar celui care a provocat pierderi de alimente în valoare de milioane de euro în Franța, relatează The Guardian.

Luni, lanțul suedez Coop a declarat pentru cotidianul Aftonbladet că șase dintre magazinele sale au fost afectate, în timp ce ICA a precizat că „are cunoștință de faptul că un număr limitat de magazine au fost afectate de un incident petrecut peste noapte, care a perturbat funcționarea sistemelor de refrigerare și congelare”.

Retailerul olandez Ahold Delhaize, care a raportat luna trecută poliției din Țările de Jos un incident de securitate cibernetică, a declarat că un „incident IT” a afectat frigiderele și congelatoarele din zeci de supermarketuri ale sale din Belgia și Luxemburg.

O purtătoare de cuvânt a companiei, Sarah De Meester, a declarat că lanțul de supermarketuri a constatat o creștere a temperaturilor în sistemele de răcire, adăugând că incidentul este în curs de investigare.

Cotidianul belgian Le Soir a relatat că au fost afectate zeci de magazine și supermarketuri, printre care cinci unități Spar, mai multe magazine de proximitate Shop & Go, amplasate în stațiile de alimentare Q8, precum și o serie de minimarketuri mai mici Proxy Delhaize.

„Am început să mobilizăm tehnicieni la ora 1:00 dimineața”, a declarat pentru publicație Stephan Moelans, directorul general al Sabcobel, companie specializată în instalarea sistemelor de refrigerare. „Am petrecut toată noaptea și dimineața deconectând de la rețeaua electrică instalațiile afectate”.

În octombrie, poliția franceză a anunțat că hackerii preluaseră controlul asupra unităților de răcire din până la 700 de supermarketuri, în cadrul unui atac de amploare care a provocat pierderi considerabile de produse refrigerate și congelate și a evidențiat vulnerabilitățile sistemelor conectate la internet.

Hackerii modificaseră de la distanță setările a mii de congelatoare, frigidere și vitrine frigorifice, determinând creșterea temperaturilor de la valori de până la minus 27 de grade Celsius la mult peste 50 de grade Celsius. Printre lanțurile afectate s-au numărat Intermarché, Coopérative U, Carrefour, Leclerc și Monoprix.

Magazinele afectate au fost nevoite să arunce cantități uriașe de carne proaspătă, produse lactate și alimente congelate. Multe dintre acestea au înregistrat pierderi cuprinse între zeci de mii de euro și peste 130.000 de euro. Două magazine din Alsacia au raportat pierderi cumulate de 270.000 de euro.

Majoritatea raioanelor frigorifice din supermarketuri sunt conectate la internet, pentru a permite mentenanța de la distanță și transmiterea alertelor în cazul unor defecțiuni ale sistemelor. În atacul din Franța, hackerii au compromis controlerele sistemelor de răcire, furnizate în principal de compania daneză Danfoss.