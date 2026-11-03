Misterul atacurilor asupra frigiderelor din supermarketurile europene. Cine le provoacă și ce ar avea de câștigat

4 minute de citit Publicat la 10:46 03 Noi 2026 Modificat la 10:54 03 Noi 2026

Frigiderele și congelatoarele din supermarketurile europene au devenit ținte tot mai frecvente ale hackerilor. Foto: Profimedia Images

Frigiderele și congelatoarele din supermarketurile europene au devenit ținte tot mai frecvente ale hackerilor, care pot modifica de la distanță temperaturile și pot provoca pierderi uriașe de alimente. După atacul care a afectat sute de magazine din Franța, noi incidente au fost raportate în mai multe țări europene. Nimeni nu știe deocamdată cine se află în spatele lor, însă experții în securitate cibernetică avertizează că astfel de atacuri ar putea deveni tot mai frecvente, mai ales odată cu dezvoltarea inteligenței artificiale, potrivit Euronews.

Cele mai recente incidente au fost raportate luni, 2 noiembrie, la supermarketuri din Belgia, Luxemburg, Estonia, Țările de Jos, Irlanda și Suedia. Probleme au apărut și în Finlanda, iar unele dintre magazine au confirmat că au fost victimele unor atacuri cibernetice.

Cu doar câteva săptămâni înainte, între 500 și 700 de supermarketuri din Franța fuseseră afectate de un atac informatic care a dus la creșterea temperaturilor din instalațiile frigorifice până la 50 de grade Celsius.

Nicio grupare nu și-a asumat responsabilitatea pentru aceste atacuri. Autoritățile franceze suspectează implicarea unor actori internaționali în incidentul din 12 octombrie, însă nu au atribuit oficial atacul unei persoane, organizații sau țări.

De ce sunt frigiderele supermarketurilor conectate la internet

Tot mai multe echipamente din magazine, de la frigidere și congelatoare până la sistemele de încălzire și de securitate, sunt conectate la internet. Acest lucru le permite administratorilor să le monitorizeze și să le controleze de la distanță, fără să fie nevoie ca un tehnician să se deplaseze de fiecare dată la fața locului.

Problema este că orice dispozitiv conectat la internet poate deveni o țintă pentru hackeri, dacă nu este protejat corespunzător.

Odată ce reușesc să pătrundă într-un astfel de sistem, atacatorii pot modifica setările, pot bloca accesul administratorilor sau pot opri complet echipamentele.

În cazul supermarketurilor, schimbarea temperaturii din frigidere și congelatoare poate duce la alterarea alimentelor, care trebuie apoi aruncate. Astfel, un atac informatic poate provoca pierderi financiare importante, fără ca hackerii să fie prezenți fizic în magazine.

Cine s-ar putea afla în spatele atacurilor și de ce sunt vizate supermarketurile

Deocamdată, nu se știe cine este responsabil pentru incidentele din Europa și nici care este scopul atacatorilor.

Marta Rybczynska, fondatoarea companiei de securitate cibernetică Ygreky, a explicat pentru Euronews Next că lipsa unei revendicări poate avea mai multe explicații. Hackerii ar putea urmări să provoace panică și perturbări sau ar putea pregăti alte atacuri.

Experta consideră că, în lipsa unui câștig financiar evident, nu poate fi exclusă implicarea unei grupări sprijinite de un stat.

„Anchetatorii nu au comunicat rezultatele actuale ale investigației din Franța, dar, prin eliminare, este probabil să avem de-a face cu o grupare susținută de un stat”, a declarat Rybczynska.

Ea spune că, după incidentul din Franța, luase în calcul inclusiv posibilitatea ca atacul să fi fost comis de un grup de tineri. Repetarea unor incidente similare în alte țări o face însă să ia mai în serios ipoteza unei operațiuni organizate, deși atacatorii ar fi putut pur și simplu să copieze metoda folosită anterior.

În opinia sa, frigiderele supermarketurilor sunt vizate în primul rând pentru că reprezintă ținte ușoare. Informații despre vulnerabilitățile unor asemenea sisteme pot fi găsite pe internet.

Experta se întreabă și de ce magazinele nu și-au protejat mai bine echipamentele după atacurile din Franța.

„Marea problemă pe care o văd este că magazinele nu s-au considerat posibile ținte. Cred că este urgent să începem să protejăm și acele servicii care până acum nu erau considerate suficient de importante”, a avertizat aceasta.

De ce ar putea inteligența artificială să facă atacurile și mai periculoase

O altă problemă este vechimea sistemelor folosite în unele supermarketuri.

Pavlina Pavlova, fondatoarea companiei de securitate cibernetică Critical Cyber, spune că atacurile ar putea continua dintr-un motiv simplu: echipamentele sunt vulnerabile.

Multe instalații frigorifice funcționează cu sisteme vechi, care nu mai primesc actualizări de securitate sau pentru care remedierea problemelor este dificilă. În Franța, de exemplu, unele dintre dispozitivele afectate erau modele mai vechi, care nu mai beneficiau de actualizări, deși anumite vulnerabilități erau cunoscute încă din 2025.

Astfel, hackerii pot găsi relativ ușor punctele slabe ale unor echipamente care nu au fost concepute pentru a face față amenințărilor informatice actuale.

Situația ar putea deveni și mai complicată odată cu dezvoltarea inteligenței artificiale.

Potrivit Pavlinei Pavlova, instrumentele bazate pe AI le permit atacatorilor să identifice mai repede vulnerabilitățile și să automatizeze atacuri care, în trecut, necesitau mai mult timp și cunoștințe tehnice.

În acest fel, un număr mai mare de sisteme poate fi atacat într-un timp mult mai scurt, în timp ce companiile care încearcă să le protejeze nu reușesc întotdeauna să remedieze problemele la fel de repede.

„Detectarea vulnerabilităților cu ajutorul inteligenței artificiale face ca identificarea și exploatarea punctelor slabe să fie mai ușoare și mai rapide ca niciodată”, a explicat experta.

Aceasta avertizează că riscurile nu se limitează la frigiderele supermarketurilor, ci pot afecta și alte sisteme esențiale de care oamenii depind zilnic.

„Probabil că lucrurile se vor înrăutăți înainte să se îmbunătățească”, a concluzionat Pavlova.