„Atacuri cibernetice repetate extrem de îngrijorătoare”. Reacția UE după ce hackerii au vizat frigiderele supermarketurilor din 7 țări

2 minute de citit Publicat la 21:02 02 Noi 2026 Modificat la 21:02 02 Noi 2026

Uniunea Europeană a declarat că tratează problema „cu maximă seriozitate”. FOTO: Profimedia Images

Comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, a transmis un avertisment în urma atacurilor cibernetice care au afectat supermarketuri din cel puțin șapte țări europene, provocând creșterea temperaturilor în frigidere și congelatoare. Acesta a catalogat repetarea acestor incidente drept „profund îngrijorătoare” și a denunțat o „încercare deliberată de a perturba lanțul de aprovizionare cu alimente și de a submina încrederea consumatorilor în acesta”, potrivit trtworld.com.

Supermarketuri din Belgia, Estonia, Finlanda, Irlanda, Luxemburg, Olanda și Suedia s-au numărat printre cele afectate în cel mai recent atac al hackerilor, produs luni.

Uniunea Europeană a declarat că tratează problema „cu maximă seriozitate”.

„E o tentativă deliberată de perturbare a lanţului nostru de aprovizionare alimentară şi despre subminarea încrederii consumatorilor, un avertisment pe care trebuie să-l luăm în serios", a declarat Christophe Hansen.

„Securitatea noastră alimentară nu este ameninţată pentru moment, însă risipa alimentară şi repercusiunile sale asupra întreprinderilor sunt reale”, subliniază comisarul.

Nimeni nu și-a anunțat responsabilitatea pentru atacuri

Magazinele au fost nevoite să arunce alimentele care se alteraseră sau riscau să se altereze și să își reaprovizioneze instalațiile frigorifice cu produse proaspete.

Mari retaileri francezi au anunțat pe 12 octombrie că sute de sisteme de refrigerare din magazine au fost vizate de un atac cibernetic, care i-a obligat, de asemenea, să arunce alimente și a stârnit îngrijorări cu privire la securitatea alimentară.

Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru vreunul dintre cele două atacuri.

Carrefour Belgia a raportat luni perturbări în aproximativ 15 dintre cele 700 de magazine ale sale. „Este un atac cibernetic, nu există niciun alt motiv”, a declarat purtătorul de cuvânt Mich Vergauwen.

O purtătoare de cuvânt a Ikea Belgia a declarat, de asemenea, că un atac cibernetic a vizat magazinul companiei din Mons, în sud-vestul Belgiei, provocând o creștere bruscă a temperaturii congelatoarelor în primele ore ale zilei de luni.

Lanțurile Delhaize, Colruyt și Intermarché s-au confruntat, de asemenea, cu probleme tehnice care le-au afectat instalațiile frigorifice din Belgia, în timp ce Delhaize a raportat că au fost afectate și patru dintre magazinele sale din Luxemburg.

Grupul industrial belgian de refrigerare Sabcobel a declarat că a început să își securizeze instalațiile după atacul din 12 octombrie din Franța, însă aproximativ 10% dintre acestea nu fuseseră încă reparate, iar unele se aflau în magazinele afectate luni.

În Suedia, lanțul Coop a confirmat că șase dintre cele aproximativ 800 de magazine ale sale au fost vizate de un atac cibernetic în primele ore ale zilei de luni.

Lanțul suedez Ica a declarat, de asemenea, că „un număr limitat” de magazine ale sale s-au confruntat cu probleme la instalațiile frigorifice, însă grupul nu a putut confirma că acestea au fost provocate de un atac cibernetic.

Magazinele, conectate la un sistem extern de control

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Ica, Helena Johansson, toate magazinele afectate erau conectate la un sistem extern de control al instalațiilor frigorifice, furnizat de producătorul danez Danfoss, același furnizor vizat în atacul cibernetic din 12 octombrie asupra retailerilor francezi.

În Finlanda, au fost detectate temperaturi anormale și în câteva magazine alimentare mai mici care aparțin grupului Kesko.

În Estonia, cel puțin un supermarket a fost atacat de hackeri care au ridicat temperatura din instalațiile frigorifice la 50 de grade Celsius, a relatat postul public de televiziune ERR.

Instalațiile erau modele mai vechi, furnizate de Danfoss, similare celor vizate în atacul din Franța, a declarat pentru ERR Jann Mutso, directorul Kitman Coldtech, un producător și distribuitor de sisteme frigorifice avansate.

După atacul din Franța, Danfoss a declarat pentru AFP că majoritatea echipamentelor afectate erau produse „vechi”, care „nu mai beneficiază de actualizări software sau de securitate”.