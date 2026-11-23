Veniturile imigranților au crescut mai mult decât cele ale spaniolilor în cei opt ani de guvernare ai lui Pedro Sánchez

6 minute de citit Publicat la 10:20 23 Noi 2026 Modificat la 10:20 23 Noi 2026

În aceeași perioadă, venitul median al spaniolilor a crescut cu aproape 19%, până la 22.505 euro. Foto: Getty Images

Imigranții au înregistrat creșteri mai mari ale veniturilor decât spaniolii în cei opt ani de când Pedro Sánchez se află la conducerea guvernului, ceea ce evidențiază importanța economică a rezidenților străini din Spania, în contextul în care imigrația devine un subiect care divizează societatea înaintea alegerilor din această lună, potrivit unei analize Financial Times.

Deși străinii câștigă, în medie, mai puțin decât spaniolii, datele oficiale de pe piața muncii arată că veniturile imigranților după impozitare, ajustate în funcție de inflație și de dimensiunea gospodăriei, au crescut cu 28%, ajungând la o medie anuală de puțin peste 15.500 de euro în perioada 2018-2025.

În aceeași perioadă, venitul median al spaniolilor a crescut cu aproape 19%, până la 22.505 euro.

Această constatare scoate în evidență evoluția situației financiare a populației tot mai diverse din Spania, înaintea alegerilor din 29 noiembrie, în care Sánchez, ultimul lider din UE cu o poziție liberală în privința imigrației, duce o luptă dificilă pentru a rămâne la putere.

Mesajul electoral al lui Sánchez este că a supervizat opt ani de progres economic și social. Însă mulți alegători se confruntă cu dificultăți din cauza creșterii costurilor locuințelor, accentuată de sporul populației.

Partidul de extremă dreapta Vox, despre care se estimează pe scară largă că va face parte dintr-un nou guvern de coaliție de dreapta, îl acuză pe Sánchez că a permis o „invazie a migranților”, în urma căreia, susține formațiunea, spaniolii au avut de pierdut. Partidul susține, de asemenea, deportările în masă.

Liderul Vox, Santiago Abascal, a declarat la un miting organizat în weekend că noii veniți, împreună cu lipsa construcțiilor de locuințe, sunt responsabili pentru creșterea vertiginoasă a chiriilor și a prețurilor caselor, care fac „imposibil accesul tinerilor spanioli” pe piața imobiliară.

„Ceea ce auzim în toată Spania este că nivelul de trai al oamenilor și puterea lor de cumpărare sunt în scădere. Cu toții simțiți acest lucru”, a spus el. „Este greu să găsești un spaniol care să spună: «Acum o duc mai bine»”.

Ignacio de la Torre, economist-șef al băncii de investiții Arcano, a declarat că veniturile imigranților au crescut mai repede decât cele ale spaniolilor, în parte deoarece noii veniți încep, de regulă, cu locuri de muncă slab plătite și care nu necesită calificări înalte, ceea ce le oferă mai mult spațiu pentru a avansa profesional.

Imigranții au beneficiat, de asemenea, în mod disproporționat de majorările salariului minim, aprobate de guvernul condus de socialiști al lui Sánchez, care au dus la o creștere nominală de 66% a acestuia din 2018. „Această majorare este mult mai mare decât ceea ce am văzut în cazul salariilor obișnuite”, a spus de la Torre. Guvernul a anunțat în această săptămână o nouă majorare, care va duce salariul minim brut anual la 18.004 euro anul viitor.

Imigranții marocani, în special, sunt prezenți într-un număr mare în agricultură și construcții, sectoare în care locurile de muncă plătite cu salariul minim sunt răspândite.

Claudia Silvestre, în vârstă de 38 de ani, îngrijitoare de persoane vârstnice din Guatemala, a beneficiat, de asemenea, de o amnistie acordată de Sánchez, care le permite unui număr de până la 1,2 milioane de imigranți fără forme legale să iasă din anonimat și să lucreze legal în acest an.

„Înainte, angajatorii îmi spuneau: «Nu poți câștiga salariul minim pentru că nu ai actele necesare»”, a povestit ea. „Acum lucrurile stau complet diferit”.

Numărul rezidenților născuți în străinătate din Spania a crescut cu 3,8 milioane

Potrivit institutului național de statistică, în perioada 2018-2026, numărul rezidenților născuți în străinătate din Spania a crescut cu 3,8 milioane, ajungând la 10 milioane, ceea ce a dus populația țării la aproape 50 de milioane de locuitori.

Sánchez, care se află pe locul al doilea în sondaje, în urma Partidului Popular (PP), formațiunea conservatoare care ar putea deveni partenerul de coaliție al Vox, a susținut că imigranții reprezintă o „necesitate” economică într-o societate îmbătrânită.

În același timp, el se mândrește cu statutul Spaniei de cea mai rapidă economie dezvoltată de mari dimensiuni din lume în 2024 și 2025, când PIB-ul a crescut cu o medie anuală de 3,2%, comparativ cu 1,9% în economiile G7.

Banca Centrală Europeană a calculat că majorarea numărului de lucrători străini din Spania a contribuit cu 75% la creșterea PIB-ului țării în perioada 2019, trimestrul al doilea al acestui an. În același timp, șomajul a fost în scădere. Anul trecut, rata șomajului din Spania a coborât sub 10% pentru prima dată din 2008, înainte de a crește ușor.

Miguel Sebastián, fost ministru socialist al Industriei, a declarat că este o „veste bună” faptul că veniturile imigranților mai săraci cresc mai repede decât cele ale spaniolilor, „pentru că acest lucru sugerează că inegalitatea se reduce”.

Per ansamblu, gospodăriile din Spania au avut o evoluție mai bună decât cele din alte părți ale Europei Occidentale: din 2018, venitul disponibil real pe cap de locuitor al gospodăriilor din Spania a crescut mai mult decât în Franța, Italia, Germania și Marea Britanie.

Sánchez i-a descris pe imigranți drept contribuabili și participanți la sistemul de asigurări sociale într-un interviu recent acordat podcasterului Jordi Wild.

„Din punct de vedere economic, migrația reprezintă în acest moment o garanție a unor servicii publice de înaltă calitate și a faptului că tu și cu mine vom putea beneficia de pensii decente în viitor”, a spus el. „Cu alte cuvinte, nu mai este vorba doar despre o problemă umanitară”.

Abascal a avut o cu totul altă perspectivă. „Ceea ce auzi din partea stângii, că imigranții vin să ne plătească pensiile, seamănă puțin cu sclavia”, a declarat el la emisiunea de dezbateri La Revuelta, la începutul acestei luni.

Abascal susține că Vox, al treilea cel mai mare partid politic din Spania, nu are nicio problemă cu imigranții din America Latină care muncesc din greu și se află legal în țară. Însă formațiunea susține deportarea imigranților fără forme legale, precum și a celor care au statut legal, dar comit infracțiuni, „trăiesc din ajutoare sociale” sau aderă la „islamism”.

María Miyar, profesoară de sociologie la universitatea spaniolă UNED, a deplâns caracterul „simplist” al dezbaterii despre imigrație din Spania.

„Cei care vorbesc despre costuri nu menționează beneficiile, iar cei care vorbesc despre beneficii consideră că nu există niciun cost”, a spus ea.

Sánchez a declarat că Vox ar duce Spania „înapoi”. Însă aliații săi recunosc că promisiunea partidului de extremă dreapta privind „prioritatea națională”, prin care spaniolii ar urma să fie puși pe primul loc, inclusiv în ceea ce privește accesul la locuințe sociale, găsește ecou și în afara propriului electorat.

Costul chiriilor a explodat

Chiriile au crescut cu 45% în Spania în ultimii opt ani, potrivit Idealista, un site imobiliar. Costurile locuințelor reprezintă o proporție mai mare din veniturile disponibile ale chiriașilor din Spania decât în Franța, Germania și Italia, potrivit Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Deși povara costurilor locuințelor pare să fi scăzut din 2022, de la Torre a spus că cifrele reflectă doar situația chiriașilor existenți. Acestea nu includ costurile teoretice suportate de tinerii care nu își permit să plece din locuința părinților, deoarece chiria ar consuma o parte foarte mare din veniturile lor.

Guvernul a declarat că încearcă să rezolve problema locuințelor prin consolidarea protecției chiriașilor și acordarea unor noi stimulente fiscale proprietarilor.

Însă David Sánchez, în vârstă de 28 de ani, analist de date din Madrid, a declarat că ia în calcul să se mute în străinătate din cauza prețurilor foarte mari la locuințe.

„A devenit destul de normal să împarți locuința cu alte persoane”, a spus el. „Să ai un spațiu numai al tău, asta a ajuns acum să fie un privilegiu”.