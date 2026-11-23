China ia măsuri pentru stabilizarea burselor, după scăderile din ultimele zile. Cum vrea Beijingul să atragă 60 de miliarde de dolari

1 minut de citit Publicat la 09:28 23 Noi 2026 Modificat la 09:28 23 Noi 2026

Bursele din Shanghai, Shenzhen şi Beijing vor reduce rata minimă a marjei de la 100% la 80%. Foto: Getty Images

China va adopta un pachet de măsuri pentru a stabiliza piaţa bursieră, inclusiv reducerea cerinţei minime de marjă pentru achiziţionări de acţiuni, în vederea generării de fonduri suplimentare, a informat CSRC (Comisia de Reglementare a Pieţelor Financiare din China), transmit Reuters şi Xinhua, citate de Agerpres.

Astfel, bursele din Shanghai, Shenzhen şi Beijing vor reduce rata minimă a marjei de la 100% la 80%, începând din 30 noiembrie. Reducerea "va îmbunătăţi lichiditatea pe pieţele bursiere şi va sprijini stabilitatea lor pe termen lung şi evoluţia viabilă", conform oficialilor de la Beijing.

Ajustarea ar urma, teoretic, să aducă fonduri suplimentare de aproape 400 miliarde de yuani, adica 59,58 miliarde de dolari.

În plus, bursele din Shanghai şi Shenzhen au introdus măsuri de reducere a comisioanelor. Deciziile adoptate deja anul acesta, ce vizează eliminarea comisioanelor de listare pentru firmele listate şi pentru gestionarea tranzacţiilor cu obligaţiuni, vor fi extinse până în 2028, a precizat CSRC.

Bursa din Shenzhen a publicat şi un plan de măsuri ce vizează introducerea unor mecanisme de asigurare a lichidităţii "pentru a reduce fluctuaţiile preţurilor acţiunilor, a îmbunătăţi eficienţa şi a consolida rezilienţa pieţei".

Măsurile vin după ce, în ultimele zile, principalii indici bursieri din China au scăzut, urmând tendinţa din SUA şi din alte regiuni, în urma temerilor privind sustenabilitatea investiţiilor AI, ceea ce a provocat temeri din partea investitorilor.

Şi alte autorităţi de supervizare din Asia, inclusiv din Coreea de Sud şi Taiwan, au răspuns la turbulenţele de pe pieţe cu modificări ale reglementărilor, pentru a atenua volatilitatea.

Conform noilor reguli anunţate de bursele din Shanghai, Shenzhen şi Beijing, investitorii pot împrumuta mai mulţi bani pentru a cumpăra acţiuni, pe baza aceluiaşi activ garantat.