Rezultatele alegerilor din SUA au neliniștit investitorii Big Tech. Bursele au pierdut 2,5 trilioane de dolari joi noapte

5 minute de citit Publicat la 10:47 06 Noi 2026 Modificat la 10:47 06 Noi 2026

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Bursele internaționale au înregistrat scăderi puternice după ce un val de vânzări pe Wall Street a șters, joi, aproximativ 2,5 trilioane de dolari din valoarea companiilor listate, din cauza temerilor că victoriile democraților la alegerile intermediare ar putea încetini dezvoltarea infrastructurii pentru inteligența artificială, relatează CNN.

Indicele Kospi din Coreea de Sud s-a prăbușit cu aproape 9% la deschiderea ședinței de tranzacționare de vineri, determinând suspendarea tranzacțiilor timp de 20 de minute.

Scăderea a venit după ce indicele american Nasdaq a pierdut 5,52% și a încheiat ședința în teritoriu de corecție, coborând cu peste 10% față de maximul istoric atins pe 6 octombrie.

Nasdaq, dominat de companiile tech, a înregistrat cea mai slabă zi din aprilie 2025, când președintele Donald Trump a anunțat introducerea unor taxe vamale extinse asupra importurilor din întreaga lume.

Valul de vânzări de joi a afectat și indicii bursieri mai generali, S&P 500 și Dow Jones înregistrând, la rândul lor, cele mai mari scăderi zilnice din aprilie 2025.

Evoluția reprezintă o inversare bruscă a tendinței de miercuri, când bursele americane au crescut spectaculos după alegerile intermediare, indicele Dow Jones avansând cu 1.569 de puncte, iar Nasdaq cu 1,44%.

Joi însă, Dow Jones a încheiat ședința cu 1.833 de puncte mai jos, anulând toate câștigurile din ziua precedentă.

Deși principalii indici au crescut miercuri, acțiunile producătorilor de semiconductori și ale companiilor implicate în construirea centrelor de date pentru AI erau deja în scădere.

Presiunea vânzărilor s-a intensificat joi, provocând pierderi severe pe burse.

Investitorii în AI se tem că vor „pierde” Texasul

Un factor esențial al acestei evoluții este victoria democratei Gina Hinojosa în alegerile pentru funcția de guvernator al Texasului.

Statul a avut un rol crucial în accelerarea dezvoltării AI, companii precum Google, Meta, Oracle și OpenAI realizând investiții uriașe în centre de date pe teritoriul său.

Hinojosa a promis în campania electorală suspendarea temporară a construcției unor noi centre de date și eliminarea anumitor facilități fiscale acordate companiilor care dezvoltă astfel de proiecte în Texas.

Acțiunile producătorilor de cipuri și ale companiilor care furnizează echipamentele și infrastructura necesare dezvoltării centrelor de date și industriei AI sunt supuse unui val de vânzări, în timp ce investitorii analizează consecințele victoriilor democrate în state precum Texas, unde sunt planificate numeroase centre de date.

Acțiunile Nvidia au scăzut, joi, cu 9,3%, pierzând toate câștigurile acumulate de la începutul anului.

Un indice important al producătorilor de semiconductori a coborât cu 12,3%, înregistrând cea mai slabă zi din ultimii aproximativ șase ani și jumătate. Acțiunile Tesla și SpaceX, companiile lui Elon Musk, au pierdut 11% și, respectiv, 9%.

Indicele Nasdaq 100, care include un număr mai restrâns de companii, printre care mari grupuri tech, s-a prăbușit cu 6,36%, marcând cea mai slabă zi din martie 2020, când izbucnirea pandemiei de Covid-19 a zguduit piețele financiare.

Acțiunile CoreWeave și Nebius, două companii care închiriază capacitate de procesare pentru aplicații AI, au scăzut cu aproximativ 10% și, respectiv, 15%.

Acțiunile CoreWeave au pierdut 76% din valoarea atinsă la maximul din iunie 2025, la scurt timp după listarea companiei la bursă. În cazul Nebius, scăderea este de 58% față de maximul înregistrat în iunie anul acesta.

Investitorii penalizează și companiile ale căror rezultate financiare sau estimări nu se ridică la nivelul așteptărilor.

Miercuri, Qualcomm a raportat rezultate sub estimările analiștilor și a avertizat că scumpirea cipurilor de memorie îi afectează vânzările, o problemă semnalată și de Intel în estimările prezentate săptămâna trecută. Acțiunile Qualcomm au scăzut joi cu 9,5%.

Indicele VIX, considerat barometrul fricii de pe Wall Street deoarece măsoară așteptările privind volatilitatea pieței, a crescut cu aproximativ 70%, cea mai mare creștere într-o singură zi din ultimii aproape doi ani, și a atins cel mai ridicat nivel din ultimele șapte luni.

Scăderile au afectat întreaga piață, toate cele 11 sectoare incluse în indicele S&P 500 încheind ședința pe minus.

Crește randamentul obligațiunilor

Neliniștea privind acțiunile companiilor din domeniul AI și așteptările privind încetinirea construcției centrelor de date au sporit interesul investitorilor pentru obligațiunile guvernamentale americane.

Randamentul titlurilor de Trezorerie cu scadența la zece ani a coborât la 4,84%, cel mai redus nivel din ultimele două luni.

Keith Lerner, director de investiții la Truist Advisory Services, consideră că fluctuațiile puternice din această săptămână reprezintă mai degrabă o reacție impulsivă a investitorilor decât un indiciu clar despre evoluția viitoare a burselor, în special a sectorului tech, în condițiile în care democrații controlează Congresul.

Investitorii au avut dificultăți în a evalua dacă limitarea ritmului de dezvoltare a infrastructurii AI ar putea crea oportunități noi de investiții sau, dimpotrivă, ar putea genera probleme suplimentare. Miercuri, acțiunile Amazon, Meta și Google, companii care operează infrastructuri informatice de mari dimensiuni, au crescut puternic.

Investitorii mizau atunci pe faptul că introducerea unor noi restricții ar putea reduce cheltuielile destinate centrelor de date, lăsând companiilor mai mulți bani disponibili și contribuind astfel la creșterea profitabilității.

Joi însă, sentimentul investitorilor față de aceste acțiuni s-a schimbat, probabil din cauza temerilor că noile restricții ar putea avea, în cele din urmă, mai multe efecte negative decât pozitive. Deși centrele de date devin tot mai importante pentru funcționarea aplicațiilor AI și a internetului în general, ritmul extrem de rapid al construcției lor a ridicat întrebări privind posibilitatea unor investiții excesive.

Companiile riscă să dezvolte o capacitate de procesare mult mai mare decât cea pe care cererea o va justifica în cele din urmă. Ed Yardeni, președintele Yardeni Research, consideră că reducerea entuziasmului investitorilor pentru AI și obstacolele în calea construirii unor noi centre de date ar putea avea și efecte benefice.

„Noi chiar ne dorim o încetinire a dezvoltării infrastructurii AI. Ritmul devenise prea frenetic și speculativ”, a declarat Yardeni pentru CNN. „Acum permitem bulei speculative din jurul AI să se dezumfle. Este mai bine să o lăsăm să se dezumfle treptat decât să explodeze”.

În același timp, valul de vânzări din sectorul tehnologic a creat o situație neobișnuită, în care acțiunile acestor companii au performanțe mult mai slabe decât indicele S&P 500. La un moment dat, prețurile reduse ar putea deveni tot mai atractive pentru investitori, determinându-i să cumpere masiv acțiuni, a explicat Keith Lerner, de la Truist.

„Din punctul nostru de vedere, raportul dintre riscuri și potențialele câștiguri devine mai favorabil pentru investitorii pe termen lung”, a declarat el.

Sectorul tehnologic a trecut prin fluctuații puternice în acest an, iar această volatilitate ar putea continua, având în vedere apropiata listare la bursă a Anthropic și oferta publică inițială anticipată a OpenAI pentru anul viitor.

Indicele Nasdaq, în care companiile tehnologice au o pondere importantă, a intrat în teritoriu de corecție în martie, după care a revenit și a atins noi maxime istorice la începutul lunii iunie.

Ulterior, a înregistrat noi scăderi și a fost aproape să intre din nou în corecție la sfârșitul lunii iulie, înainte de a reveni la maxime istorice în septembrie și octombrie. Joi, Nasdaq a intrat din nou în teritoriu de corecție.

În total, indicii Nasdaq și S&P 500 au pierdut aproximativ 12% și, respectiv, 6% față de maximele atinse pe 6 octombrie.

Indicele Dow Jones a scăzut cu aproximativ 5% față de maximul înregistrat pe 5 august.