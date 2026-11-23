Alertă în Istanbul, după ce un leu a fost văzut pe străzi. Autoritățile le cer localnicilor să nu iasă din case

1 minut de citit Publicat la 09:48 23 Noi 2026 Modificat la 09:48 23 Noi 2026

Leul a fost văzut pe străzi de câțiva localnici. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Autorităţile din Turcia caută un leu semnalat duminică în partea de nord a Istanbulului, în districtul Sariyer, şi au îndemnat localnicii să nu-şi părăsească locuinţele, ca măsură de precauţie, relatează agenţia EFE, potrivit Agerpres.

Potrivit postului NTV, în noaptea de duminică spre luni a fost desfăşurat un amplu dispozitiv de căutare cu mijloace terestre şi aeriene pentru capturarea animalului, după ce un localnic a semnalat prezenţa acestuia.

Biroul guvernatorului din Istanbul a anunţat că a fost delimitat sectorul unde se presupune că ar fi prezent leul şi a subliniat că se folosesc „toate mijloacele posibile pentru a-l captura viu”.

Primarul districtului Sariyer, Oktay Aksu, a declarat că terenul unde a fost semnalat animalul îi oferă acestuia un habitat favorabil, unde poate fi în continuă mişcare, dar a sugerat că ar putea fi un leu domesticit.

„Trece pe lângă găini, dar nu le face rău. Cred că este un leu domesticit. Continuăm eforturile să-l găsim şi le cerem locuitorilor să nu iasă din case, atât pentru a se proteja, cât şi pentru a nu îngrădi operaţiunea”, a mai spus primarul.

Încă nu este clar cine deţine animalul sau cum a reuşit acesta să scape, într-o ţară unde legislaţia interzice deţinerea privată de animale sălbatice.

Martorul care a alertat autorităţile a declarat că a ieşit cu maşina sa după ce a auzit zvonuri despre prezenţa unui leu în cartierul său foarte frecventat de familii şi copii.

„În timp ce conduceam, a trecut brusc prin faţa maşinii. M-am speriat şi am anunţat imediat jandarmeria", afirmă localnicul.

Căutările se concentrează pe o zonă extinsă din Sariyer, care a fost împrejmuită, iar echipele de urgenţă restrâng treptat perimetrul pentru a izola animalul.