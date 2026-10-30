Au fost atacate cibernetic frigiderele din bazele militare SUA. Atacurile seamănă cu cele din Franța, unde aparatele s-au supraîncălzit

1 minut de citit Publicat la 14:26 30 Oct 2026 Modificat la 14:26 30 Oct 2026

Pentagonul suspectează atacuri cibernetice în cazul frigiderelor care s-au defectat. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Departamentul Apărării din Statele Unite investighează o serie de defecțiuni ale echipamentelor frigorifice din bazele militare americane și suspectează că problemele au apărut în urma unui atac cibernetic, relatează Reuters, potrivit publicației ucrainene Militarnîi.

Incidentele au fost semnalate în luna august a anului curent.

Anchetatorii militari americani au luat deja legătura cu omologii lor francezi pentru a face schimb de informații, în contextul în care un atac cibernetic similar a vizat unități frigorifice comerciale în Europa.

Pentagonul a confirmat că o unitate din cadrul Comandamentului Cibernetic american (U.S. Cyber ​​Command) colaborează cu alte agenții guvernamentale și cu forțele de ordine în investigația incidentelor din SUA.

Ce s-a întâmplat în august în bazele militare americane

În luna august, defecțiunile au afectat cel puțin șase magazine din bazele militare americane. Este vorba despre unități de unde militarii își procură alimentele.

În anumite cazuri, frigiderele nu s-au oprit pur și simplu, ci au trecut fără intervenție umană în modul de dezghețare, ceea ce a dus la creșterea temperaturii interioare și la alterarea alimentelor.

Situații similare au fost raportate în Franța: aici, hackerii au preluat controlul asupra sistemelor de reglare a temperaturii în peste 350 de magazine și centre comerciale. În particular, în anumite locații temperatura din frigidere a crescut atât de mult încât echipamentele au luat foc, provocând pierderi estimate la zeci de milioane de euro.

Experții în securitate cibernetică explică faptul că aceste vulnerabilități apar deoarece dispozitive de control învechite, concepute inițial pentru a funcționa independent, ​​au fost conectate la internet.

Inițiativa Globală pentru Siguranța Alimentară (GFSI), o organizație privată non-profit, a solicitat consolidarea securității sistemelor de refrigerare, avertizând că un sistem de răcire compromis de hackeri poate fi la fel de periculos ca unul care funcționează defectuos.

Hackerii au mai furat date de la Pentagon

Potrivit unor relatări anterioare, Pentagonul nu este la prima experiență cu hackerii.

Departamentul american al Apărăriii a suferit o breșă de securitate care a afectat peste trei milioane de persoane asociate cu armata americană. Informațiile au fost sustrase între octombrie 2025 și iulie 2026.

Datele expuse includ numerele de asigurări sociale (SSN, echivalentul CNP-ului în România, n.r.), precum și detalii despre funcțiile deținute de personalul militar și de angajații civili, precizează publicația Militarnîi.