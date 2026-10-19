Frigiderele din Franța au fost atacate cibernetic. Dar ce facem cu cele de acasă? Cum putem să protejăm electrocasnicele de hackeri

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Un atac informatic poate compromite mai mult decât calculatoarele și bazele de date ale unei companii. Iar exemplul recent din Franța, când piratarea sistemelor de refrigerare din supermarketuri a provocat deteriorarea alimentelor și pierderi financiare importante, este unul elocvent. Foarte multe locuințe individuale sunt pline de aparate conectate la internet și, chiar dacă funcția lor principală este să răcească, să aspire sau să controleze temperatura, pot fi porți de intrare pentru hackeri.

Nu s-a mai vorbit despre incident în România, dincolo de ziua în care a fost considerat o știre. Dar autoritățile din Franța au investigat temeinic ce s-a întâmplat și au descoperit mecanismele vulnerabile.

Autoritatea franceză de securitate cibernetică, CERT-FR, a confirmat compromiterea mai multor tipuri de controlere, inclusiv din gamele Danfoss AK-SM și AK-SC, Copeland Xweb și Dixell Xweb. Aceste echipamente permit supravegherea și administrarea instalațiilor, o chestiune utilă pentru verificarea temperaturilor și intervențiile tehnicienilor. Problema apare atunci când accesul destinat personalului autorizat poate fi folosit și de un atacator. Potrivit informațiilor furnizate de Danfoss și citate de Media Integrators, multe dintre controlerele afectate erau fie modele care nu mai primeau actualizări de securitate, fie echipamente care rulau versiuni vechi de software.

Aici ajungem, însă, în casele noastre: câți dintre noi ne gândim să ne schimbăm parola folosită pentru un router Wi-Fi instalat în 2016, pe care încă îl folosim sau dacă mașina de spălat pe care o controlăm prin aplicație are toate actualizările făcute? Software-ul neactualizat și parolele ușor de ghicit pot transforma funcțiile inteligente în puncte vulnerabile.

Totuși, faptul că un aparat are Wi-Fi nu înseamnă că poate fi preluat automat de oricine. Riscul depinde de proiectarea produsului, de configurare, de protecția contului și de actualizările disponibile. Nici scopul atacatorului nu este neapărat modificarea funcției aparatului. Numerose rapoarte publicate în ultimii arată că vulnerabilitățile unor dispozitive conectate pot permite accesarea imaginilor video, colectarea informațiilor sensibile sau includerea echipamentelor într-o rețea de dispozitive compromise, numită botnet. O asemenea rețea poate fi folosită pentru atacuri care supraîncarcă servicii online cu trafic. Aparatul poate deveni util infractorilor chiar dacă nu stochează documente ori date bancare.

Pentru instalațiile frigorifice vizate în Franța, CERT-FR recomandă eliminarea accesului direct din internet și restabilirea administrării numai printr-un VPN securizat sau printr-o rețea protejată. Sunt necesare verificarea configurației, inclusiv a programelor de dezghețare, actualizarea software-ului și schimbarea parolelor implicite. Autoritatea avertizează că simpla revenire la setările din fabrică nu rezolvă vulnerabilitatea unui echipament rămas fără actualizări și expus în continuare online.

În locuințe private, măsurile de bază sunt mai accesibile: înlocuirea parolelor ușor de ghicit, activarea autentificării în doi pași pentru conturile care o oferă și instalarea promptă a actualizărilor. Sau, dacă există opțiunea în aplicații, activarea actualizărilor automate. Lucrurile sunt mai complicate atunci când există diferențe între durata de funcționare a aparatului și durata suportului software. Un frigider poate continua să răcească după ce producătorul a încetat să-i remedieze problemele informatice. Pentru echipamentele conectate, evaluarea stării tehnice trebuie să includă și această componentă: funcționarea mecanică nu spune totul despre siguranța administrării prin internet.

Atacul asupra supermarketurilor franceze arată de ce această distincție contează. Când software-ul comandă temperatura, pompele sau accesul într-o clădire, securitatea lui contribuie direct la continuitatea activității. Un aparat poate funcționa impecabil și totuși să nu mai primească actualizări de securitate. De aceea, întreținerea unei locuințe conectate înseamnă și verificarea parolelor, a actualizărilor și a perioadei de suport oferite de producător. Faptul că frigiderul încă răcește nu spune dacă și conexiunea lui este protejată.