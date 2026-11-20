Petrolierele trimise de Putin după înțelegerea cu Trump au ajuns în Brazilia. În SUA nu au fost primite

1 minut de citit Publicat la 14:25 20 Noi 2026 Modificat la 14:25 20 Noi 2026

Trei petroliere încărcate cu motorină rusească au ajuns în Brazilia sau și-au schimbat ruta spre această țară. FOTO: Marine Trafiic

Trei petroliere încărcate cu motorină rusească au ajuns în Brazilia sau și-au schimbat ruta spre această țară, după ce cumpărătorii și oficialii americani au refuzat transporturile ca să nu riște sancțiuni, scrie The Moscow Times, care citează The Maritime Executive.

Schimbările de rută vin după controversa legată de acordul privind livrările de motorină rusească încheiat pe 9 octombrie între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin.

Navele se îndreptau spre Statele Unite, dar importatorii americani de carburanți au refuzat să cumpere încărcăturile. Aceștia s-au temut pentru reputația lor și au primit avertismente din partea oficialilor, deși administrația Trump acordase o derogare de la sancțiuni.

Potrivit The Maritime Executive, petrolierul Leruo, sub pavilion Sierra Leone, a ajuns la începutul săptămânii în zona de ancorare Itacoatiara din Brazilia, apoi și-a continuat drumul pe Amazon, spre Manaus. Petrolierul Primorye, sub pavilion rusesc, ar fi ajuns și el în zona de ancorare Itacoatiara, la scurt timp după Leruo.

Al treilea petrolier, Beast, tot sub pavilion Sierra Leone, naviga în largul coastei Americii de Sud, cu destinația afișată în sistemul de urmărire „Brazil For Orders”.

Fiecare navă ar transporta aproximativ 40.000 de tone de motorină.

Importatorilor brazilieni li s-au oferit luna aceasta cel puțin patru încărcături de motorină rusească, în total 1,1 milioane de barili, a declarat săptămâna trecută pentru Bloomberg Sérgio Araújo, președintele Abicom, asociația importatorilor de carburanți.

Dacă Brazilia ar cumpăra toate cele patru încărcături, cantitatea ar fi aproape dublă față de cât a importat din Rusia în octombrie. Comercianții spuneau atunci că prețurile nu erau la fel de atractive ca ale carburantului produs în Statele Unite.

Brazilia importă aproximativ o treime din motorina de care are nevoie. Cererea atinge de obicei vârful spre sfârșitul anului, când fermierii folosesc mai mult carburant pentru utilajele agricole, iar transportatorii duc îngrășăminte.

The Maritime Executive mai scrie că și alte petroliere, despre care organizația de mediu Greenpeace credea inițial că se îndreaptă spre SUA, și-au schimbat cursul. Petrolierul Talisman, sub pavilion rusesc, a fost văzut recent în Marea Mediterană, în largul Egiptului. Agioi Fanendes, navă sub pavilion maltez și cu proprietar grec, stă de mai bine de o săptămână pe loc în Atlantic, la câteva sute de mile de coastă, cu destinația setată „For Orders”, adică în așteptarea instrucțiunilor.