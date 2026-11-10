Un petrolier care transporta 40 de mii de tone de motorină rusească pentru SUA s-a oprit brusc în largul Coastei de Est

2 minute de citit Publicat la 21:57 10 Noi 2026 Modificat la 21:57 10 Noi 2026

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Un petrolier care transportă primul cargou de motorină rusească destinat Statelor Unite s-a oprit în largul coastei de est a țării, potrivit datelor de navigație consultate marți, relatează Reuters. Compania care administrează nava a transmis că destinația acesteia nu a fost încă stabilită.

Luna trecută, Donald Trump a anunțat în mod surprinzător un acord cu Rusia pentru importul de motorină, în încercarea de a reduce prețurile la pompă înaintea alegerilor intermediare din SUA, desfășurate luna aceasta.

Petrolierul Agioi Fanendes, care navighează sub pavilion maltez, a fost încărcat cu 40.000 de tone de motorină cu un conținut foarte scăzut de sulf în portul rusesc Primorsk, de la Marea Baltică, pe 22 octombrie, potrivit datelor de navigație LSEG. Livrarea era programată pentru 7 noiembrie.

Însă, compania grecească Eastmed, care administrează nava Agioi Fanendes, a transmis o săptămână mai târziu că petrolierul își continua călătoria în așteptarea unor instrucțiuni și că portul de descărcare nu fusese încă desemnat sau confirmat.

„Nu s-a schimbat nimic în privința destinației navei. Aceasta așteaptă în continuare instrucțiuni”, a declarat, marți, pentru Reuters, compania Eastmed.

Întrebat despre oprirea petrolierului, un oficial american a declarat că motorina rusească se îndreaptă către piață și că administrația se așteaptă ca importurile să contribuie la reducerea prețurilor pentru americani. Oficialul nu a precizat, însă, unde urmează să fie descărcată marfa.

Navele își pot schimba destinația declarată sau pot reveni la statutul „în așteptarea instrucțiunilor” de mai multe ori în timpul unei călătorii, atunci când o posibilă tranzacție nu se concretizează, planurile se schimbă sau operatorul nu dorește să dezvăluie destinația.

Datele de navigație indică faptul că și alte petroliere care transportau motorină rusească și care anunțaseră inițial drept destinație coasta atlantică a Statelor Unite și-au schimbat, ulterior, traseul.

Importurile din Rusia au fost interzise în 2022

Fostul președinte Joe Biden a interzis în 2022 importurile americane de petrol și produse petroliere din Rusia, după invazia rusească în Ucraina.

Luna trecută, când a aprobat acordul, Trump a suspendat aplicarea unor prevederi dintr-o nouă lege americană privind sancțiunile împotriva Rusiei.

El a declarat că Rusia va exporta imediat 300.000 de tone, echivalentul a 2,25 milioane de barili, către Statele Unite și piețele internaționale, urmate de 500.000 de tone în noiembrie și de un milion de tone „imediat după aceea”.

Guvernatoarea democrată a statului New Jersey, Mikie Sherrill, i-a avertizat luna aceasta pe responsabilii porturilor și pe operatorii terminalelor locale să nu accepte motorină rusească, susținând că asemenea transporturi ar încălca legislația federală.

Sherrill a precizat că importurile de motorină din Rusia ar putea atrage sancțiuni civile și penale severe pentru companiile și persoanele care folosesc porturile din New Jersey.