NATO avertizează Rusia după dezvăluirile privind trimiterea unei arme nucleare în spațiu: „Vom apăra fiecare centimetru”

2 minute de citit Publicat la 20:04 23 Noi 2026 Modificat la 20:05 23 Noi 2026

Secretarul general al NATO, Mark Rutte. Foto: Profimedia Images

NATO a transmis luni că își va apăra statele membre inclusiv în spațiu, după ce presa germană a relatat că Rusia ar pregăti lansarea unui satelit dotat cu o armă nucleară până la sfârșitul acestui an, scrie AFP, preluată de Agerpres.

„Vă pot asigura că vom continua să apărăm fiecare centimetru din teritoriul NATO, iar acest lucru înseamnă și că trebuie să ne asigurăm securitatea în spațiu”, a declarat secretarul general al Alianței, Mark Rutte, în timpul unei conferințe de presă susținute la Berlin.

Declarația a venit după ce posturile germane WDR și NDR și publicația Süddeutsche Zeitung au relatat, citând informații ale armatei germane (Bundeswehr) și ale serviciului de informații externe (BND), că Rusia intenționează să lanseze în următoarele săptămâni un satelit numit Sputnik-S, echipat cu o ogivă nucleară.

Potrivit informațiilor apărute în presa germană, arma ar putea fi folosită pentru distrugerea altor sateliți, afectând astfel comunicațiile prin satelit, sistemele de navigație și capacitățile de monitorizare a Pământului.

Germania avertizează că Rusia este pregătită să escaladeze conflictul

Întrebat despre aceste informații în cadrul aceleiași conferințe de presă, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că posibilitatea ca Rusia să plaseze arme nucleare în spațiu este cunoscută de mai mult timp, dar rămâne extrem de îngrijorătoare.

„Informațiile potrivit cărora Rusia ia în calcul înarmarea spațiului cu arme nucleare nu sunt noi, dar asta nu le face mai puțin șocante”, a declarat Merz.

„Ele arată cât de departe este dispusă Rusia să meargă în escaladarea conflictului. Incidentele cu drone de la granița estică a Poloniei demonstrează și ele acest lucru”, a adăugat cancelarul german.

Contactat de AFP, serviciul german de informații externe BND a refuzat să comenteze informațiile, conform practicii sale obișnuite în astfel de situații.

La rândul său, un purtător de cuvânt al Comandamentului Spațial al armatei germane a făcut trimitere la declarațiile ministrului Apărării, Boris Pistorius, care a afirmat anterior că autoritățile și armata germană tratează cu maximă seriozitate amenințările din spațiu.

Kremlinul respinge informațiile: „Nu merită luate în serios”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că nu a citit articolul din presa germană, dar a pus la îndoială credibilitatea informațiilor prezentate.

Potrivit acestuia, relatările par să se bazeze pe presupuneri atribuite unor „surse necunoscute”, motiv pentru care „nu merită luate în serios”.

Într-un interviu acordat publicației germane Handelsblatt, directorul Agenției Spațiale Europene (ESA), Josef Aschbacher, a avertizat asupra consecințelor pe care le-ar putea avea amplasarea unor arme nucleare în spațiu.

Acesta a descris un asemenea scenariu drept „o catastrofă absolută”, comparând gravitatea amenințării cu cea a unui război nuclear pe Pământ.

„Lucrăm cu toții pentru ca acest lucru să nu se întâmple niciodată”, a declarat Aschbacher.