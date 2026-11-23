Comisia Europeană cere interzicerea sportivilor ruși în UE. Noi sancțiuni pentru 60 de bănci rusești și 70 de nave din "flota fantomă"

2 minute de citit Publicat la 19:57 23 Noi 2026 Modificat la 19:57 23 Noi 2026

Comisia Europeană propune interzicerea sportivilor ruși în UE. Foto: Getty Images

Comisia Europeană a propus, luni, interzicerea participării sportivilor ruși la competiții în cadrul Uniunii Europene, ca parte a unui nou pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, a anunțat președinta executivului de la Bruxelles, Ursula von der Leyen, informează Agerpres, care citează AFP.

"Evenimentele sportive nu pot constitui un cadru pentru activități de propagandă", a declarat von der Leyen într-un mesaj video. Ea a precizat că a propus, de asemenea, interzicerea afișării simbolurilor oficiale rusești pe stadioane sau în alte arene sportive.

Precizările vin în contextul în care mai multe țări din Uniunea European au interzis deja sau au restricționat accesul la competiții pentru sportivii din Rusia și din Belarus, un aliat al Moscovei.

De asemenea, UE dorește să limiteze fluxurile financiare de la sponsori ruși către asociații sportive și culturale cu sediul în Europa, iar blocul ar putea introduce și restricții în ceea ce îi privește pe rușii care dețin funcții în organele de conducere ale federațiilor sportive cu sediul pe continent, a continuat președinta Comisiei.

Foștii combatanți ruși nu vor avea voie în Uniunea Europeană

Măsurile menționate de von der Leyen trebuie să fie aprobate de cele 27 de state membre ale UE. Ele includ interzicerea intrării în statele Uniunii a foștilor combatanți ruși. "Aceștia din urmă reprezintă un risc pentru securitatea Europei și nu li se poate permite să se deplaseze liber în țările noastre", a explicat șefa executivului european.

Cele 27 de state membre conveniseră deja asupra unei astfel de interdicții în luna octombrie, însă așteptau detalii tehnice pentru a o putea pune în aplicare.

Luni, Comisia Europeană a propus "orientări" pentru statele membre, cu rolul de a ajuta la identificarea unor astfel de foști combatanți, atunci când un cetățean rus solicită o viză. În esență, acest lucru presupune să se verifice, pe bază de documente, dacă persoana respectivă a participat sau nu la războiul din Ucraina.

60 de bănci rusești și alte 70 de nave din "flota fantomă", vizate de noile sancțiuni

Noul pachet de sancțiuni — al 22-lea de la invazia rusă în Ucraina, din februarie 2022 — mai conține restricții suplimentare asupra operațiunilor a aproximativ 60 de bănci și instituții financiare rusești, suspectate că finanțează efortul de război al Moscovei.

Aceste 60 de bănci vor fi deconectate de la sistemul SWIFT, care gestionează tranzacțiile financiare internaționale, a indicat Ursula von der Leyen. Potrivit acesteia, vor fi vizate și rețelele de active cripto, inclusiv cele din țări terțe, care ajută Rusia să eludeze sancțiunile europene.

În sectorul petrolier — principala sursă de finanțare a Rusiei — UE urmează să adauge încă 70 de nave pe lista sa neagră cu vase aparținând "flotei fantomă", utilizată de Moscova pentru a eluda sancțiunile occidentale.

În plus, nicio companie europeană nu va putea furniza servicii pentru a construi, a opera sau a repara infrastructura energetică rusă, inclusiv în sectorul energiei electrice, a conchis von der Leyen.