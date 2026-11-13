Încă o țară europeană blochează vizele pentru sportivii din Rusia și Belarus, după semnalul dat de Finlanda

2 minute de citit Publicat la 10:10 13 Noi 2026 Modificat la 10:10 13 Noi 2026

Norvegia a anunțat că blochează intrarea în țară a sportivilor ruși, după exemplul Finlandei. Foto: Hepta

Norvegia a anunțat că va refuza acordarea vizelor pentru sportivii ruși în vederea participării la competiții organizate pe teritoriul său, urmând astfel exemplul Finlandei, care a luat anterior o decizie similară, informează vineri Agerpres, citând AFP.

Guvernul de la Oslo a precizat că va da instrucțiuni serviciilor de imigrare și poliției să "refuze intrarea sportivilor profesioniști ruși și belaruși și a membrilor echipelor lor, dacă vor să vină în Norvegia pentru a participa la competiții sportive".

Executivul norvegian menționează într-un comunicat că țara aplică deja reguli stricte pentru cetățenii din Rusia și Belarus, însă recentele "relaxări introduse de federațiile sportive internaționale'' au semnalat că mai mulți sportivi și echipe tehnice din aceste două țări ar putea dori să călătorească în regatul scandinav.

Comunicatul subliniază că sportul rusesc de elită menține legătură strânse cu autoritățile și, prin urmare, "nu poate fi considerat independent" de războiul din Ucraina.

Norvegia se pregătește să găzduiască Cupa Mondială de schi fond la Trondheim în decembrie.

Finlanda pune lacătul pe ușă în fața sportivilor ruși

Tot joi, guvernul de la Helsinki a anunțat că va bloca vizele pentru sportivii ruși, insistând că aceștia "nu au nimic de făcut" în Finlanda. Această țară urmează să fie gazda Campionatelor Mondiale de patinaj artistic din 2027, care vor avea loc între 15 și 21 martie, la Tampere.

Federația internațională de patinaj (ISU), care consideră că ''sportivii nu ar trebui penalizați pentru acțiunile guvernelor lor'', a anunțat că studiază "implicațiile deciziei" guvernului finlandez.

Finlanda - care are o graniță de 1.340 de kilometri cu Rusia - s-a exprimat în repetate rânduri împotriva deciziei Tribunalului de Arbitraj Sportiv, care a reintegrat Rusia la Campionatele Mondiale de hochei pe gheață, la sfârșitul lunii octombrie.

Această decizie a fost întâmpinată "cu regret" de Federația internațională de hochei pe gheață. Organizația blocase participarea sportivilor ruși la competițiile sale încă de la începutul invaziei din februarie 2022. Finlanda, Norvegia, Suedia și Danemarca au declarat că vor refuza să înfrunte Rusia la viitoarele Campionate Mondiale din Germania, în luna mai.

Federația finlandeză de hochei a subliniat că va folosi "toate mijloacele posibile" pentru a împiedica reintegrarea Rusiei în viitoarele competiții internaționale.

Val de restricții la adresa sportivilor din Rusia și Belarus, în urma războiului din Ucraina

La sfârșitul lunii octombrie, Suedia a solicitat Uniunii Europene să revizuiască și să înăsprească normele privind vizele pentru sportivii care reprezintă Rusia și Belarus. Scopul este de a "asigura o aplicare mai coerentă și mai restrictivă în cadrul UE în ceea ce privește persoanele care reprezintă" aceste două țări la evenimente sportive internaționale, au precizat autoritățile suedeze într-o scrisoare adresată Comisiei Europene.

Premierul canadian Mark Carney a declarat că nu va permite Rusiei și Belarus să participe la Campionatul Mondial de hochei pe gheață pentru juniori, care se va desfășura în Canada, în perioada decembrie-ianuarie.

Totodată, orașul finlandez Turku a anunțat recent că va renunța la Campionatului Mondial de hochei pe gheață pentru juniori din 2027-2028, dacă Rusia va participa.

Președintele rus Vladimir Putin a criticat statele care se opun revenirii țării sale în sportul internațional, argumentând că acestea continuă să aplice "restricții politice mai degrabă decât legale".