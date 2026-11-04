Țările din Europa pregătesc un boicot masiv dacă Rusia revine într-o competiție sportivă la nivel mondial

2 minute de citit Publicat la 00:18 04 Noi 2026 Modificat la 00:18 04 Noi 2026

Jucătorii Finlandei sărbătoresc după finala Campionatului Mondial de Hochei pe Gheață IIHF 2026, disputată în fața Elveției pe 31 mai 2026, la Zürich. Foto: Hepta

Mai multe state europene au anunțat marți că vor refuza să joace cu Rusia la Campionatul Mondial de Hochei pe Gheață din 2027, relatează Kyiv Independent. Anunțul vine după ce o decizie a Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) a deschis calea pentru revenirea Moscovei în competițiile internaționale.

Campionatul Mondial de Hochei pe Gheață este programat să aibă loc în Germania, în luna mai 2027. Momentan, participarea Rusiei este incertă, întrucât Federația Internațională de Hochei pe Gheață (IIHF) nu a stabilit încă modul în care va pune în aplicare decizia TAS.

"Aprobarea participării Rusiei va avea consecințe semnificative în ceea ce privește securitatea, precum și pe plan politic și economic pentru noi, în calitate de gazde", a transmis Federația Germană de Hochei pe Gheață într-un comunicat.

De la pronunțarea deciziei TAS, mai multe națiuni europene și-au exprimat punctul de vedere cu privire la hotărârea acestei instanțe.

"În prezent, încercăm să reunim cât mai multe țări pentru a forma un front comun și a transmite IIHF că niciuna dintre noi nu va juca cu Rusia, dacă aceasta participă", a declarat Heikki Hietanen, președintele Asociației Finlandeze de Hochei pe Gheață. Suedia, Danemarca și Norvegia au formulat obiecții similare.

Reacții ferme ale statelor nordice

"Norvegia – având în vedere situația actuală și informațiile de care dispunem astăzi – nu va juca împotriva Rusiei la Campionatul Mondial din Germania, în mai 2027", a precizat într-un comunicat Norges Ishockeyforbund, federația norvegiană de hochei pe gheață.

Cehia s-a alăturat, și ea, boicotului. Secretarul general al federației cehe, Jan Cerny, a spus că organizația sa "respinge categoric revenirea echipelor naționale ruse în competițiile internaționale, în circumstanțele actuale".

Anders Larsson, președintele Asociației Suedeze de Hochei pe Gheață, a declarat că "Trei Coroane (denumirea neoficială a echipei Suediei, n.r.) nu vor juca împotriva Rusiei în cadrul viitoarelor campionate mondiale".

Cum i s-a deschis Rusiei ușa pentru revenirea în competițiile sportive mondiale

Tribunalul de Arbitraj Sportiv a emis pe 30 octombrie o decizie prin care a anulat interdicția impusă de Federația Internațională de Hochei pe Gheață echipelor naționale ruse. Deși a subliniat că respectă autoritatea TAS, IIHF s-a declarat "dezamăgită" de această hotărâre, care vine după ce sportivilor ruși li s-a interzis, în mare măsură, participarea la competițiile sportive internaționale, în urma invaziei în Ucraina, în februarie 2022.

De atunci, restricțiile au fost relaxate treptat. Unii sportivi au primit permisiunea de a concura sub statut neutru, în timp ce anumite federații sportive internaționale au ridicat complet interdicțiile, permițând sportivilor și echipelor din Rusia să revină în competiții sub identitatea lor națională.

Kyiv Independent amintește că, în urma deciziei TAS, Ucraina a solicitat națiunilor să impună o interdicție de călătorie pentru sportivii ruși, cu scopul de a împiedica revenirea Moscovei în evenimentele internaționale de profil.