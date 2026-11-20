"Ce înseamnă asta?". Zelenski cere SUA să clarifice garanția de securitate de tipul Articolului 5

3 minute de citit Publicat la 14:02 20 Noi 2026 Modificat la 14:02 20 Noi 2026

Zelenski cere SUA să clarifice garanția de securitate de tipul Articolului 5. Foto: Profimedia Images

Promisiunea unei garanții de securitate pentru Ucraina, după modelul Articolului 5 din Tratatul NATO, a creat confuzie. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut Statelor Unite și Europei să spună clar cum ar reacționa în cazul unui nou atac rusesc, scrie Euronews.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Statelor Unite să explice ce ar însemna concret pentru țara sa, după război, o garanție de securitate de tipul Articolului 5. El a avertizat că un nou atac al Rusiei nu este o chestiune de "dacă", ci de "când”.

"Nu sunt sigur că înțelegem la fel Articolul 5", a declarat Zelenski joi seară, după reuniunea Coaliției de Voință la Berlin.

"Ce înseamnă asta?"

Ideea unei garanții de securitate pentru Ucraina, inspirată de principiul apărării colective al NATO, potrivit căruia un atac armat împotriva unui aliat este considerat un atac împotriva tuturor, a fost lansată pentru prima dată în decembrie anul trecut. Propunerea nu a fost însă dezvoltată pe deplin, pentru că negocierile de pace s-au blocat ulterior.

Subiectul a revenit în atenție joi, când liderii europeni s-au reunit la Berlin.

Trimisul special american Jared Kushner, care a participat la reuniune, a declarat că președintele Donald Trump este "deschis" să ofere un astfel de angajament Ucrainei după război.

"Din perspectivă americană, oferirea unei garanții de securitate de tipul Articolului 5 este un lucru foarte, foarte important. Evident, trebuie să fie în interesul Americii să facă acest lucru. Și trebuie să ne asigurăm că face parte dintr-un pachet mai larg de securitate.", a spus Kushner, aflat alături de Zelenski.

Kushner a susținut că Rusia s-a "obișnuit" cu această idee, deși a recunoscut că la Moscova există "mult scepticism și neîncredere" în privința ei. El a mai spus că intenția Rusiei este "să nu mai existe un alt război în viitor".

"De aceea este important să fie reluat dialogul dintre Europa și Rusia. Trebuie să construim un sistem de stimulente și interese care să garanteze că orice acord la care vom ajunge va fi respectat și monitorizat, că va exista un efect de descurajare uriaș și că vor exista consecințe majore dacă va fi încălcat vreodată.", a afirmat el.

Într-o conferință de presă ulterioară, Zelenski a pus însă sub semnul întrebării caracterul vag al răspunsului lui Kushner și a cerut detalii concrete, cum ar fi o eventuală trimitere de trupe americane sau înființarea unor baze americane pe teritoriul Ucrainei.

"Ce se întâmplă cu soldații americani?", a întrebat el. "Aveți un răspuns? Eu nu am. Deocamdată. Nu știu răspunsul."

Pentru ca o garanție de tipul Articolului 5 să funcționeze în practică, a spus Zelenski, Statele Unite și Europa trebuie să precizeze clar cum ar reacționa la un nou atac rusesc.

"Ce vor face partenerii?. Ce se întâmplă dacă, iertați-mă că sunt sceptic, nu dacă, ci atunci când rușii vor încerca din nou? Ce vor face?", a întrebat el. "Lucrurile trebuie să fie clare nu doar pentru parteneri, ci și pentru oameni, pentru societate, pentru investitorii” care vor veni în Ucraina după război, a continuat el. "Toți acești oameni au nevoie de răspunsuri clare."

Zelenski a spus că aderarea deplină la NATO, un obiectiv vechi al Kievului și o linie roșie pentru Moscova, ar clarifica lucrurile, pentru că Ucraina ar beneficia automat de adevăratul Articol 5, piatra de temelie a descurajării în cadrul Alianței.

Visul Ucrainei de a intra în NATO i-a divizat pe aliați. Unii susțin că ar fi cea mai simplă cale de a preveni o nouă invazie, alții avertizează că ar provoca inutil Rusia.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat joi că cererile "maximaliste" ale Rusiei justifică redeschiderea "chestiunii aderării Ucrainei la NATO".

Reuniunea de la Berlin s-a încheiat cu o declarație semnată de Germania, Franța și Marea Britanie, care conține o referire discretă la o posibilă garanție de securitate de tipul Articolului 5. Textul nu o numește astfel, ci vorbește despre "un angajament obligatoriu din punct de vedere juridic, sub rezerva procedurilor naționale, de a lua măsuri pentru restabilirea păcii și securității în cazul unui viitor atac armat al Rusiei".