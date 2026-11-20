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Acordurile pe care Andy Burnham urmează să le încheie la summitul cu UE depind de un acord suplimentar privind reducerea taxelor universitare pentru studenții europeni care învață în Regatul Unit, au insistat statele membre.

Joi seară, negociatorii au dat detaliile acordurilor privind produsele agroalimentare, comercializarea certificatelor de emisii și vizele pentru tineri, precum și ale unei serii de alte angajamente pentru consolidarea cooperării, negociate în ultimele 18 luni.

Însă, vineri dimineață, UE a transmis că adoptarea acordurilor depinde de acceptarea de către guvernul britanic a reducerii taxelor universitare pentru studenții din UE la nivelul celor plătite de studenții britanici, potrivit unei declarații care urmează să fie aprobată de ambasadorii statelor membre.

„Consiliul convine că adoptarea deciziilor privind semnarea acordurilor ETS, SPS și YES nu va avea loc înainte de încheierea negocierilor asupra acordului suplimentar care prevede tratamentul egal în privința taxelor universitare”, se menționează într-un proiect al declarației.

Potrivit unui diplomat european, declarația urmează să fie adoptată oficial vineri dimineață, prin procedură scrisă.

Un al doilea diplomat european a declarat: „Acesta poate fi interpretat drept un semnal clar din partea Bruxellesului că acordurile trebuie tratate ca un pachet”.

El a adăugat însă că există un „angajament politic” pentru finalizarea acordului privind taxele universitare.

„Trebuie doar să stabilim detaliile, iar asta nu se va întâmpla astăzi”.

Deși acordul summitului de astăzi nu conține nicio prevedere obligatorie care să condiționeze acordurile comerciale și programul de mobilitate pentru tineri de reducerea taxelor universitare, declarația separată pregătită de Consiliul UE stabilește, în practică, faptul că Uniunea ar putea bloca punerea lor în aplicare prin propriile proceduri dacă negocierile privind taxele nu se încheie.

Întrebat despre legătura dintre cele patru acorduri, un oficial european a declarat:

„Am convenit că vom finaliza acest proces în șase luni. Cred că acesta este un element important. Așadar, să sperăm că totul va putea merge mai departe”.

Oficialul a insistat, însă: „Nu ținem pe nimeni ostatic aici”.