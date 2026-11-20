Prim-ministrul britanic s-a întâlnit cu liderii UEPublicat acum 8 minute
La sosirea sa în clădirea Consiliului European, unde a fost întins covorul roșu, prim-ministrul britanic i-a strâns mâna președintei Comisiei Europene și președintelui Consiliului European.
Cei trei lideri au asistat la intonarea imnurilor Uniunii Europene și Regatului Unit, după care i-au salutat pe miniștrii și comisarii europeni prezenți.
Statele UE pun presiune puternică asupra RegatuluiPublicat acum 10 minute
Acordurile pe care Andy Burnham urmează să le încheie la summitul cu UE depind de un acord suplimentar privind reducerea taxelor universitare pentru studenții europeni care învață în Regatul Unit, au insistat statele membre.
Joi seară, negociatorii au dat detaliile acordurilor privind produsele agroalimentare, comercializarea certificatelor de emisii și vizele pentru tineri, precum și ale unei serii de alte angajamente pentru consolidarea cooperării, negociate în ultimele 18 luni.
Însă, vineri dimineață, UE a transmis că adoptarea acordurilor depinde de acceptarea de către guvernul britanic a reducerii taxelor universitare pentru studenții din UE la nivelul celor plătite de studenții britanici, potrivit unei declarații care urmează să fie aprobată de ambasadorii statelor membre.
„Consiliul convine că adoptarea deciziilor privind semnarea acordurilor ETS, SPS și YES nu va avea loc înainte de încheierea negocierilor asupra acordului suplimentar care prevede tratamentul egal în privința taxelor universitare”, se menționează într-un proiect al declarației.
Potrivit unui diplomat european, declarația urmează să fie adoptată oficial vineri dimineață, prin procedură scrisă.
Un al doilea diplomat european a declarat: „Acesta poate fi interpretat drept un semnal clar din partea Bruxellesului că acordurile trebuie tratate ca un pachet”.
El a adăugat însă că există un „angajament politic” pentru finalizarea acordului privind taxele universitare.
„Trebuie doar să stabilim detaliile, iar asta nu se va întâmpla astăzi”.
Deși acordul summitului de astăzi nu conține nicio prevedere obligatorie care să condiționeze acordurile comerciale și programul de mobilitate pentru tineri de reducerea taxelor universitare, declarația separată pregătită de Consiliul UE stabilește, în practică, faptul că Uniunea ar putea bloca punerea lor în aplicare prin propriile proceduri dacă negocierile privind taxele nu se încheie.
Întrebat despre legătura dintre cele patru acorduri, un oficial european a declarat:
„Am convenit că vom finaliza acest proces în șase luni. Cred că acesta este un element important. Așadar, să sperăm că totul va putea merge mai departe”.
Oficialul a insistat, însă: „Nu ținem pe nimeni ostatic aici”.
Farage îl acuză pe Burnham că „trădează Brexitul”Publicat acum 52 minute
Liderul Reform UK, Nigel Farage, l-a acuzat pe Andy Burnham de „trădarea Brexitului”, în timp ce prim-ministrul britanic se pregătește să încheie o serie de acorduri cu UE.
Farage a recunoscut că un acord privind standardele agricole le va face viața „puțin mai ușoară” exportatorilor de produse alimentare, dar a avertizat că acesta presupune renunțarea la controlul asupra reglementărilor.
„Partidul Laburist a fost ales promițând că nu va reveni pe piața unică. Ei bine, astăzi reintrăm într-o parte a acesteia”, a declarat Farage.
El a susținut că aderarea la sistemul de comercializare a certificatelor de emisii de carbon reprezintă un „dezastru” pentru industria britanică.
„Nu trebuie să facem parte din niciun fel de uniune politică pentru a desfășura activități comerciale și pentru a avea relații bune cu vecinii noștri”, a spus el.
„Aceasta este trădarea pe care o comite Burnham astăzi. Încearcă să facă acest lucru treptat, dar este cât se poate de clar că, foarte curând, vom ajunge din nou să dezbatem dacă reintrăm în UE sau rămânem în afara ei”.
„Mă tem că marea dezbatere despre Brexit tocmai a reînceput”, a adăugat Farage.
„Apropierea de UE este pur și simplu logică”, le spune Burnham liderilor din mediul de afaceriPublicat acum 59 minute
Andy Burnham a declarat că Regatul Unit și Europa sunt „mai puternice împreună” și că acordul pe care urmează să îl încheie vineri cu Uniunea Europeană va reduce costurile și va crea noi oportunități.
Potrivit informațiilor apărute în presă, Regatul Unit se pregătește să permită anual intrarea în țară a 100.000 de tineri cetățeni europeni, în cadrul unui acord de mobilitate revizuit, aflat în faza finală a negocierilor cu UE.
Discuțiile dintre negociatorii britanici și europeni au continuat până în ultimul moment, a transmis biroul prim-ministrului britanic cu câteva ore înaintea summitului de vineri, la care Burnham speră să convină asupra consolidării relațiilor cu UE
Conform publicației The Guardian, Regatul Unit a acceptat provizoriu posibilitatea de a dubla numărul tinerilor din UE care vor putea veni în țară prin programul de mobilitate.
Burnham a declarat:
„Criteriul după care trebuie judecat acest summit este simplu: îmbunătățește viața oamenilor din Marea Britanie?
Acesta este rezultatul pe care îl voi obține astăzi la Bruxelles: reducerea costurilor, menținerea unor prețuri scăzute în supermarketuri și crearea de oportunități pentru tineri.
Marea Britanie și Europa împărtășesc valori, interese și același spațiu geopolitic. Într-o lume tot mai periculoasă, suntem mai puternici împreună”.
Prim-ministrul le spune oamenilor de afaceri că acordul cu UE „corespunde așteptărilor populației”
Andy Burnham le-a declarat liderilor din mediul de afaceri că dorește să îndrepte Regatul Unit „într-o direcție mai bună” și că acordul său cu UE „corespunde pe deplin așteptărilor populației”.
În cadrul unei mese rotunde cu reprezentanți ai mediului de afaceri, organizată la Bruxelles, el le-a declarat directorilor unor companii precum Vodafone, Lidl și GSK:
„Obiectivul meu ca prim-ministru a fost să îndrept țara într-o direcție mai bună, să le ofer oamenilor mai multă speranță în viitor, să creez un sentiment mai puternic că lucrurile se pot schimba în bine și o atmosferă mai pozitivă în întreaga țară, precum și un spirit de cooperare mai constructiv cu partenerii noștri”.
El a spus că apropierea de UE, care reprezintă de departe cea mai mare piață a Regatului Unit, „este pur și simplu logică”.
Potrivit lui Burnham, marea majoritate a populației susține „o relație de colaborare mai strânsă și mai pragmatică” cu Uniunea Europeană.
„Așadar, cred că ceea ce facem astăzi corespunde pe deplin așteptărilor oamenilor și realităților actuale”.
La reuniune au participat și reprezentanți ai companiilor energetice Iberdrola și Octopus, precum și ai National Grid, alături de ministrul finanțelor, John Healey, și Louise Haigh, considerată adjuncta de facto a prim-ministrului Burnham.
Andy Burnham urmează să fie primit la BruxellesPublicat acum 1 ora si 1 minut
Prim-ministrul britanic Andy Burnham va fi întâmpinat pe acordurile imnului „God Save the King” și ale „Odei bucuriei”, când va participa la ceremonia de deschidere, programată în jurul orei locale 10:30.
Summitul UE-UK se desfășoară la BruxellesPublicat acum 1 ora si 2 minute
Uniunea Europeană și Regatul Unit vor organiza vineri, la Bruxelles, un summit mult așteptat, al doilea de la Brexit, pentru a stabili cadrul relațiilor pe termen lung dintre britanici și UE.
La reuniune vor participa prim-ministrul Andy Burnham, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa.
Sosirea liderilor este programată pentru ora 11:30, ora României, urmând ca Burnham, von der Leyen și Costa să participe la o reuniune comună.
O sesiune plenară la care vor lua parte miniștri britanici și comisari europeni este programată pentru ora 12:45, ora României. Dacă totul decurge conform planului, liderii vor prezenta acordurile la care au ajuns în jurul orei 14: 30, ora României.
Cele două părți speră să anunțe trei acorduri, ale căror negocieri au început în timpul guvernului condus de Keir Starmer.
Primul este un acord privind produsele alimentare și băuturile, care va elimina numeroase formalități birocratice introduse după Brexit pentru produsele de origine animală și vegetală, facilitând comerțul cu carne, brânzeturi, vin și flori.
Pentru încheierea acordului, care nu ar urma să intre în vigoare înainte de 2028, Regatul Unit va trebui să își alinieze normele la standardele UE. Aceasta înseamnă, de exemplu, că guvernul britanic trebuie să renunțe la interdicția planificată asupra importurilor de foie gras.
Al doilea acord va conecta sistemul britanic de comercializare a certificatelor de emisii cu sistemul similar, dar mai amplu, al UE, restabilind o legătură întreruptă de Brexit.
Este un pas important pentru industrie, deoarece companiile din UE și Regatul Unit vor fi scutite reciproc de taxele aplicate importurilor cu emisii ridicate de carbon, precum oțelul, cimentul și energia electrică. Și acest acord presupune alinierea la normele europene relevante.
Al treilea acord a provocat cele mai multe controverse: un program de mobilitate pentru tineri, care le va permite persoanelor cu vârste între 18 și 31 de ani să locuiască, să muncească, să călătorească și să studieze de ambele părți ale Canalului Mânecii pentru o perioadă de până la trei ani.
Programul ar putea deveni operațional abia în 2030, ceea ce reprezintă o veste proastă pentru cei care se apropie deja de vârsta de 30 de ani.