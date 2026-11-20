Directorul pentru securitate cibernetică de la Casa Albă a fost concediat, după valul de incidente din Statele Unite

Modificat la 10:59 20 Noi 2026

Publicat la 10:59 20 Noi 2026

1 minut de citit Publicat la 10:59 20 Noi 2026 Modificat la 10:59 20 Noi 2026

Directorul național pentru securitate cibernetică are sarcina de a-l consilia pe președintele Statelor Unite în privința politicilor și strategiilor de securitate cibernetică. Foto: Getty Images

Directorul național pentru securitate cibernetică al SUA, Sean Cairncross, a fost demis, a declarat joi o sursă apropiată de Casa Albă pentru agenția de presă AFP, în urma unui val de întreruperi ale serviciilor tehnologice în întreaga țară, potrivit Euronews.

Cairncross a fost dat afară după ce, în ultimele săptămâni, în Statele Unite au avut loc mai multe incidente de securitate.

Mai întâi au căzut e-mailurile rețelei Microsoft Outlook. Apoi au fost anulate mii de curse aeriene. Un sistem bancar a raportat probleme. Iar la final, o întreagă agenție de spionaj a SUA a raportat probleme în rețeaua de comunicații ultrasecrete a securității naționale a Statelor Unite.

Directorul național pentru securitate cibernetică are sarcina de a-l consilia pe președintele Statelor Unite în privința politicilor și strategiilor de securitate cibernetică, inclusiv în ceea ce privește securitatea informațiilor și protecția datelor, precum și descurajarea activităților „rău intenționate”.

Tot directorul pentru securitate cibernetică coordonează politicile de securitate cibernetică la nivelul întregului guvern federal. Biroul a fost înființat pentru prima dată în 2021.

Kirsten Davies, directoarea departamentului pentru tehnologia informației din cadrul Departamentului Apărării, urmează să preia temporar funcția lui Cairncross, a precizat sursa.

„Felicitări noului director național pentru securitate cibernetică, Kirsten Davies. Aștept cu nerăbdare să colaborăm pentru a consolida securitatea cibernetică a Americii”, a scris și secretarul de stat american Marco Rubio într-o postare pe rețelele sociale.

Congratulations to the new National Cyber Director Kirsten Davies — look forward to working together to strengthen America’s cybersecurity. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) November 20, 2026

La Pentagon, Davies a ocupat funcția de „consilier principal” al secretarului Apărării, Pete Hegseth, „în toate chestiunile legate de gestionarea informațiilor, tehnologia informației, securitatea cibernetică și protecția informațiilor”, potrivit biografiei sale oficiale.

În martie, administrația Trump a publicat un document de șapte pagini în care și-a prezentat strategia în domeniul securității cibernetice.

Documentul promitea că autoritățile vor „acționa rapid, în mod deliberat și proactiv pentru a neutraliza amenințările cibernetice”, prin simplificarea reglementărilor din domeniu, modernizarea sistemelor informatice federale, consolidarea infrastructurii critice și menținerea unui avantaj în domeniul inteligenței artificiale.