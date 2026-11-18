3 minute de citit Publicat la 23:17 18 Noi 2026 Modificat la 23:17 18 Noi 2026

A fost haos pe aeroporturile din SUA în ultimele zile, după o defecțiune tehnică majoră care a dus la suspendarea tuturor decolărilor la nivel național. Mii de zboruri au fost anulate sau au avut întârzieri. Foto: Getty Images

Mai întâi au căzut e-mailurile rețelei Microsoft Outlook. Apoi au fost anulate mii de curse aeriene. Un sistem bancar a raportat probleme. Iar la final, o întreagă agenție de spionaj a SUA a raportat probleme în rețeaua de comunicații ultrasecrete a securității naționale a Statelor Unite. Nu trebuie să fii paranoic să începi să faci conexiuni între aceste subiecte, chiar dacă nu există niciun indiciu care să stabilească o legătură clară între toate aceste incidente. Știrile despre astfel de pene de curent și incidente au un „efect de cascadă”, amplificat de algoritmii rețelelor sociale, se arată într-o analiză CNN. Astfel, dacă începi să cauți sau urmărești știri despre pene de curent și astfel de pobleme tehnice, vei începe să vezi automat mai multe știri despre pene de curent și probleme tehnice.

În același timp, analistul CNN pe probleme de securitate, John Miller, a explicat că, în prezent, devine tot mai dificil de stabilit diferența dintre o simplă eroare tehnică sau pană de curent și un atac cibernetic.

Donald Trump: „Asta e viața. E în regulă”

Recent, congresmenul democrat Hakeem Jeffries, lider în Camera Reprezentanților din Congresul SUA, a solicitat administrației Trump să prezinte o informare în Congres legată de ultimele incidente de securitate cibernetică din ultima săptămână - de la pana globală Microsoft, până la picarea rețelei de comunicații ultrasecrete a NSA.

Jeffries a cerut administrației Trump să precizeze clar dacă au existat „actori ostili” implicați în aceste disfuncționalități majore, chiar dacă, oficial, până în prezent, nu a fost raportat niciun atac cibernetic.

„Am avut incidentul Microsoft, am avut oprirea traficului aerian la nivel național. Acum avem îngrijorări legate de serverele ultrasecrete de la NSA. Cred că este momentul ca administrația să vină în Capitoliu și să își prezinte punctul de vedere”, a spus Jeffries.

CNN notează, în același timp, că o astfel de solicitare vine în contextul în care președintele american Donald Trump și-a construit cariera politică pe răspândirea teoriilor conspiraționiste. Dar Trump nu a văzut, până acum, niciun fel de conspirație în desfășurare, în cazul ultimelor incidente de securitate cibernetică din SUA.

„Asta e viața,” le-a spus jurnaliștilor marți, în timpul unei călătorii în Filipine. „Când ești mare și puternic și ai toți banii, se întâmplă lucruri de genul ăsta. E în regulă”, a spus Trump.

La fel, vicepreședintele SUA, JD Vance, care și-a creat o imagine de adept al teoriei conspirației, a respins ideea unor atacuri cibernetice, în cazul penelor majore care au afectat Microsoft, zborurile aeriene sau comunicațiile secrete ale guvernului SUA.

„Mulți dintre prietenii mei m-au contactat întrebând dacă ar trebui să se pregătească să construiască un buncăr sau să facă provizii de mâncare și apă,” a spus Vance. „Răspunsul meu la asta este nu. Nu vedem vreo criză la orizont”.

NSA, după căderea rețelei de comunicații ultrasecrete ale SUA. „Un banal test, programat, de mentenanță”

Colaboratorul CNN, specialist în tehnologie și IT, Jacob Ward, a avertizat că toate aceste pene și disfuncționalități majore din SUA au un alt motiv:

„Unde majoritatea oamenilor văd o conspirație, eu aproape întotdeauna întâlnesc incompetență,” a spus Ward, care a menționat infrastructura și tehnologiile tot mai depășite pe care se bazează administrația americană.

„Acum, când încercăm să facem ceva simplu, cum ar fi o actualizare de rutină, ajungem să stricăm întregul sistem,” a spus Ward.

Jacob Ward s-a referit la incidentul de la NSA, după ce întreaga rețea internă de comunicații de securitate a SUA a picat marți. Casa Albă a susținut că nu există dovezi ale unui atac cibernetic.

Potrivit unor surse CNN, pana nu a afectat comunicarea informațiilor urgente către Donald Trump, aflat în vizită în Asia, nici schimbul de date cu aliații din alianța Five Eyes.

Astfel, pana care a afectat sistemele interne ale NSA a fost provocată în timpul unei „operațiuni de mentenanță de rutină progamată”, a precizat marți agenția americană, într-un comunicat citat de Politico.

Conform NSA, deși unele dintre sistemele sale interne au fost afectate, „capabilitățile critice pentru rămân complet funcționale și capacitatea noastră de a apăra securitatea națională continuă”.

„Infrastructura NSA este proiectată cu mai multe straturi de redundanță pentru a menține operațiunile în timpul întreținerii planificate sau al evenimentelor neașteptate,” se mai arată în comunicatul agenției de securitate din SUA.

Conform CNN, întreruperea a afectat NSANet, un sistem internațional de comunicații care permite angajaților agenției să împărtășească informații clasificate. NSA nu a oferit detalii despre ce sisteme ale sale au fost afectate în timpul operațiunii de „mentenanță programată”.