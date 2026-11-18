Cel mai lung tren din lume a pornit la drum: Are 7,6 kilometri, 696 de vagoane și 12 locomotive. Cum a fost pus în mișcare

4 minute de citit Publicat la 15:01 18 Noi 2026 Modificat la 15:01 18 Noi 2026

Compania feroviară sud-africană TFR spune că trenul-record a fost propulsat de o combinație de locomotive electrice Class 15E și locomotive diesel-electrice Class 43D. În fotografie: tren de marfă în deșertul Mauritaniei, imagine de arhivă, cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un tren de marfă lung de peste 7,6 kilometri, format din 696 de vagoane și tractat de 12 locomotive, a circulat în Africa de Sud și cel mai probabil va stabili un nou record mondial. Garnitura era atât de lungă, încât șoferii care ar fi întâlnit-o la o trecere la nivel cu calea ferată ar fi putut aștepta aproape 15 minute pentru a trece. Deși toate vagoanele erau goale, trenul cântărea aproape 16.000 de tone. Performanța a fost anunțată de compania feroviară sud-africană Transnet Freight Rail, care a început demersurile pentru omologarea recordului, relatează CNN.

Trenul, cu o lungime exactă de 7.602 metri, a plecat pe 17 octombrie din orașul-port Saldanha, aflat pe coasta de vest a Africii de Sud. A parcurs 782 de kilometri pe o linie ferată folosită pentru transportul minereului de fier și a ajuns a doua zi la exploatările miniere din provincia Northern Cape.

Dacă performanța va fi recunoscută oficial, Africa de Sud va recupera un record pe care l-a deținut în trecut. În 2001, compania australiană BHP Iron Ore a pus în circulație un tren de 7,35 kilometri, format din 682 de vagoane, care a parcurs 275 de kilometri în vestul Australiei.

Cel mai lung tren din lume a pornit la drum: Are 7,6 kilometri, 696 de vagoane și 12 locomotive. Foto: Profimedia Images

Până atunci, recordul aparținuse companiei sud-africane Spoornet. În 1989, aceasta reușise să pună în mișcare un tren de aproximativ 7,2 kilometri, care a parcurs în 27 de ore traseul de 861 de kilometri dintre Sishen și Saldanha. Australienii au depășit performanța în 2001 și continuă să figureze în Guinness World Records drept deținătorii recordului oficial.

Transnet Freight Rail a declarat pentru CNN că a luat legătura cu reprezentanții Guinness World Records pentru verificarea noului rezultat. Omologarea ar putea fi însă dificilă, deoarece compania a solicitat recunoașterea abia după efectuarea călătoriei, în timp ce regulile Guinness prevăd ca o asemenea cerere să fie depusă înaintea tentativei de record.

Reprezentanții companiei spun însă că scopul principal nu a fost intrarea în Cartea Recordurilor, ci testarea posibilității de a pune în circulație trenuri de marfă mult mai lungi decât cele folosite în prezent.

„Deși stabilirea unui record mondial este o realizare importantă, adevărata valoare constă în cunoștințele tehnice și experiența practică dobândite în urma acestui exercițiu”, a declarat Russell Baatjies, directorul general al Transnet Freight Rail.

El a explicat că informațiile obținute vor fi folosite pentru îmbunătățirea transportului feroviar de marfă și dezvoltarea unor noi soluții tehnice.

Cum a fost pus în mișcare trenul de 7,6 kilometri. Cele 696 de vagoane au circulat goale

Cea mai mare provocare pentru ingineri a fost să pregătească un tren de două ori mai lung decât garniturile care circulă în mod obișnuit pe această rută. În mod normal, compania folosește trenuri de câte 348 de vagoane, care pot transporta până la 34.800 de tone de minereu de fier într-o singură călătorie.

Deși tehnologia permite astăzi construirea unor trenuri tot mai lungi și mai grele, acestea sunt dificil de controlat. În timpul accelerării și frânării, între locomotive și vagoane apar forțe foarte mari, care pot deteriora atât roțile, cât și șinele. Un studiu publicat în 2025 atrage atenția asupra acestor riscuri, mai ales în cazul trenurilor de marfă de dimensiuni neobișnuite.

Pentru experimentul din Africa de Sud, fiecare dintre cele 696 de vagoane a fost verificat înainte de plecare, inclusiv sistemul de frânare. Cum depoul era prea mic pentru o garnitură atât de lungă, trenul a fost asamblat direct pe linia principală, în trei grupuri de câte 232 de vagoane.

Toate vagoanele au fost lăsate goale, pentru a reduce greutatea și pentru a permite testarea în condiții cât mai sigure. Chiar și așa, trenul cântărea 15.830 de tone, ceea ce a făcut ca distribuirea forțelor de tracțiune și frânare să fie una dintre cele mai complicate probleme tehnice.

Soluția a fost folosirea a 12 locomotive electrice și diesel-electrice, amplasate în mai multe puncte de-a lungul trenului, nu doar în față. Acestea au fost sincronizate printr-un sistem de comandă radio, numit Radio Distributed Power, care le permite să accelereze și să frâneze coordonat.

Astfel, forța necesară pentru deplasare a fost distribuită pe întreaga lungime a garniturii, reducând presiunea exercitată asupra vagoanelor și a sistemelor de cuplare.

O altă dificultate a apărut pe traseu. Linia ferată are 19 secțiuni paralele în care trenurile se pot retrage pentru a le permite altora să treacă. Niciuna dintre acestea nu era însă suficient de lungă pentru trenul de 7,6 kilometri.

Din acest motiv, mecanicii, specialiștii în infrastructură și echipele responsabile de circulația feroviară au ținut permanent legătura, astfel încât trenul să poată traversa în siguranță întreaga rută, fără să provoace probleme majore celorlalte garnituri.

Compania analizează acum toate informațiile strânse în timpul călătoriei. Potrivit Transnet Freight Rail, pe această linie au fost transportate anul trecut peste 52 de milioane de tone de minereu de fier, unul dintre cele mai importante produse de export ale Africii de Sud.

Trenul de 696 de vagoane nu va fi introdus în circulația obișnuită. Reprezentanții companiei vor însă să afle dacă o asemenea garnitură ar putea fi utilă în situații excepționale, de exemplu atunci când transportul feroviar este afectat de întreruperi majore sau de probleme tehnice.

„Nu va fi luată nicio decizie privind utilizarea pe viitor până când evaluarea tehnică și operațională nu va fi finalizată”, a transmis Transnet Freight Rail.