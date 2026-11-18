"Nu e normal să stai la hotel cu porcii la geam". Primarul din Băile Tuşnad se revoltă din cauza planului de comasare a localităţilor

Băile Tușnad, vedere de ansamblu. Sursă foto: Foto: Aakmaros / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Tot mai mulţi primari se revoltă din cauza planului de comasare a localităţilor. Primarul din Băile Tuşnad, Butyka Zsolt, spune că nu poate accepta ca staţiunea să fie unită cu satele din jur, unde se practică agricultura şi creşterea animalelor. "În acest moment nu e normal să stai la hotel cu porcii la geam", a declarat edilul. Stațiunea Băile Tușnad este cel mai mic oraș din România, numărul de locuitori fiind în prezent de 1.347 de persoane.

UPDATE. Într-o intervenţie, miercuri, în direct la Antena 3 CNN, primarul din Băile Tuşnad, Butyka Zsolt, a explicat că, în cazul unei eventuale comasări, "toţi cetăţenii care stau în Băile Tuşnad şi vor să ţină porci, vor ţine porci".

"Noi suntem pentru reformă, dar nu în felul acesta. Comunele să rămână comune, oraşele - oraşe. Dacă ne comasăm cu comuna Tuşnad sat, care e la 6 km, ei au legile lor, ei trăiesc din agricultură. La noi în staţiune, e interzis să ţii animale domestice. Nu e normal într-o staţiune plină cu hoteluri şi pensiuni să ţinem şi animale.

Noi nu ne mutăm, dar legea din staţiune va fi ca legea din sat. Atunci, normal, toţi cetăţenii care stau în Băile Tuşnad şi vor să ţină porci, vor ţine porci. Că e lângă o pensiune sau un hotel, asta nu interesează", a afirmat edilul Butyka Zsolt.

Ştirea iniţială

Primarul orașului Băile Tușnad, Butyka Zsolt, critică proiectul privind reforma administrativă și posibilitatea comasării localității cu o comună învecinată, susținând că o astfel de măsură ar afecta specificul unei stațiuni turistice și balneare.

"La noi în staţiune e interzisă creşterea animalelor, nu e normal să stai la hotel şi îţi cântă porcii sub geam. Suntem cel mai mic oraş din România, asta însemnând că suntem în jur de 1.400 de locuitori. Ne punem întrebarea: se comasează satele cu oraşele, adică cei care sunt lângă oraşe vor aparţine de oraşe? Sau oraşele vor aparţine de comune?

În cazul nostru, cea mai apropiată comună e la 6 km şi are 3 sate. Deocamdată, şi eu şi domnul primar din Tuşnad sat ne uităm, că nu ştim în ce direcţie am putea s-o luăm. Sunt diferenţe foarte mari la legi locale", a declarat Butyka Zsolt, primarul din Băile Tuşnad.

Edilul consideră că Băile Tușnad, la fel ca celelalte stațiuni care încearcă de ani de zile să se dezvolte la standarde internaționale în domeniul turismului și al serviciilor balneare, nu ar trebui să fie comasate cu o comună sau cu un sat.

Europarlamentarul Dragoș Benea, coordonatorul grupului de lucru al PSD pentru reforma administrativ-teritorială, a explicat că peste 450 de unități administrativ-teritoriale din România au mai puțin de 1.500 de locuitori, iar alte aproximativ 1.100 au o populație de până la 3.000 de locuitori.

În plus, peste 55% dintre orașe nu mai ating pragul legal de 10.000 de locuitori, deși păstrează structuri administrative specifice mediului urban, pe care europarlamentarul le-a descris drept "bugetofage".