Neacșu dă un semnal UDMR privind reforma administrativă: „Ne place sau nu ne place, componenta etnică” trebuie luată în calcul

3 minute de citit Publicat la 22:40 17 Noi 2026 Modificat la 22:40 17 Noi 2026

Marian Neacșu. sursa foto: Agerpres

Reforma administrativă va începe de jos, cu unirea comunelor și orașelor mici care nu se pot întreține din banii lor, iar abia după aceea Guvernul va discuta despre noua hartă a județelor sau a regiunilor, a declarat vicepremierul Marian Neacșu, marți seara, la Sinteza Zilei. Proiectul ar urma să ajungă în Parlament prin asumarea răspunderii Guvernului până la jumătatea lui martie. Vicepremierul s-a referit și la nemulțumirile UDMR. Neacșu spune că noua hartă trebuie să țină cont și de comunitatea maghiară, în special în județele Harghita și Covasna.

„Undeva în maxim 15 martie am vrea să mergem cu proiectul”, a declarat Neacșu, referindu-se atât la reforma administrativă, cât și la reorganizarea companiilor de stat.

Vicepremierul a explicat că Guvernul vrea să prezinte cele două reforme în același timp, însă nu exclude ca reforma administrativă să întârzie, pentru că este mai complicată.

„Mergem cu amândouă odată, dar e foarte posibil ca, la un moment dat, parcursurile să fie ușor diferite”, a explicat acesta, la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă nu se teme că Guvernul ar putea cădea din cauza acestor reforme, Neacșu a răspuns că ele sunt indispensabile: „Eu apreciez că România are o nevoie disperată de ambele reforme”.

Reforma începe de la comune și orașe

Spre deosebire de cei care propun mai întâi o nouă hartă a țării, Neacșu spune că reorganizarea trebuie să înceapă de la nivelul cel mai mic al administrației: „nu văd lucrurile făcute de sus în jos, ci mai degrabă de jos în sus”.

Prima etapă a reformei va privi comunele și orașele foarte mici, pe care vicepremierul le consideră nesustenabile.

„Avem două etape. În prima dintre ele este vorba de reorganizarea la firul ierbii, la nivelul autorităților locale: comune, orașe... Nu ne mai putem permite să avem orașe cu 2.500 de locuitori, așa cum nu ne mai putem permite să avem comune cu 300-500. Avem 468 de comune, dacă nu mă înșel, care au sub 1.500 de locuitori; nu vor fi niciodată performante. 70% din comunele naționale nu au suficiente resurse financiare proprii pentru a putea să-și constituie un buget și să trăiască din banii lor. Deci e foarte clar că astea trebuie să se întâmple. Și, după cum bine cunoașteți, după cum a apărut în spațiul public, căutăm, într-o primă fază, modalitatea de a avea o procedură de comasare voluntară”, a declarat acesta.

Guvernul vrea ca, într-o primă fază, comunele și orașele mici să se unească de bunăvoie, pe baza unor criterii clare și cu stimulente care să le convingă.

Neacșu a precizat că această unire voluntară nu se aplică județelor ci că, în cazul lor, este nevoie de o analiză mult mai amănunțită.

Opt regiuni sau 15 județe?

În spațiul public circulă mai multe variante pentru noua hartă a țării. Una dintre ele împarte România în opt regiuni, după actualele regiuni de dezvoltare, variantă susținută de Emil Boc și Olguța Vasilescu. Alta propune 15 județe, organizate după harta curților de apel.

Întrebat care variantă i se pare funcțională, vicepremierul a evitat să aleagă: „e foarte greu de apreciat acum”. El susține că decizia trebuie luată abia după prima etapă a reformei și doar după ce vor exista toate datele și studiile necesare.

Neacșu a mai explicat că populația nu este singurul criteriu și că noile structuri trebuie să poată trăi din economia proprie.

„Regiunile respective trebuie să ajungă să se susțină economic, ele să fie centre de dezvoltare sau creionate în jurul unor centre de dezvoltare”, susține vicepremierul.

Vicepremierul a recunoscut că noua hartă trebuie să țină cont și de comunitatea maghiară, în special în județele Harghita și Covasna.

„Ne place sau nu ne place, componenta etnică este totuși una dintre ele”, a mai declarat acesta.

Liderii UDMR au criticat variantele propuse de PSD. Kelemen Hunor a declarat că „este o reformă proastă” și a amenințat Guvernul Niculescu cu o moțiune de cenzură.