Scandalul SPP la nunta fiicei lui Ilie Bolojan: Cererea pentru înființarea comisiei de anchetă a fost depusă la Biroul permanent

1 minut de citit Publicat la 15:03 18 Noi 2026 Modificat la 15:03 18 Noi 2026

Parlamentarii vor să afle în ce condiții a fost făcut transportul, ce mandat au avut angajații SPP și dacă Ilie Bolojan le-a cerut ofițerilor să asigure deplasarea invitaților. FOTO: Captură video

Deputatul neafiliat Dumitru Coarnă a depus, miercuri, la Biroul permanent, cererea de înființare a unei comisii parlamentare de anchetă pentru a verifica cum a folosit Ilie Bolojan resursele SPP la nunta fiicei sale, scrie Agerpres.

Comisia are, printre obiective, stabilirea temeiului juridic și a întinderii măsurilor de protecție asigurate de SPP fostului premier Ilie Bolojan la evenimentul privat desfășurat la Oradea pe 14 noiembrie: nunta fiicei sale.

Urmează să se analizeze inclusiv condițiile în care personalul și mijloacele de transport ale serviciului puteau fi utilizate în contextul unui eveniment privat.

Un alt obiectiv al comisiei de anchetă va fi stabilirea, pe baza documentelor de serviciu și a celorlalte evidențe disponibile, deplasărilor efectuate cu autoturismul utilizat de echipa de protecție, inclusiv verificarea preluării și transportul unor invitați de la Aeroportul Oradea, a destinației și scopului fiecărei deplasări, precum și a prezenței fostului premier la bord.

Solicitarea lui Dumitru Coarnă este susținută prin semnături de deputați PSD, neafiliați, S.O.S. România și UPR. Decizia finală în legătură cu înființarea comisiei urmează să fie luată de plenul Camerei Deputaților săptămâna viitoare.

Mihai Fifor, fost ministru al Apărării și membru al Comisiei de Apărare din Parlament, a declarat, marți, la Antena 3 CNN, că este necesară o analiză parlamentară a modului în care a fost folosită mașina SPP la evenimentul privat.

Fostul premier Ilie Bolojan acuză PSD și AUR de „hărțuială politică” și de un „festival de minciuni”, după ce parlamentari din cele două partide au semnat pentru înființarea unei comisii de anchetă privind folosirea mașinii SPP la nunta fiicei sale.