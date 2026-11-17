PSD, AUR și SOS au semnat pentru comisia de anchetă pentru folosirea SPP-ului la nunta fiicei lui Bolojan: „Nu se va îngropa subiectul”

Parlamentarii vor să afle în ce condiții a fost făcut transportul, ce mandat au avut angajații SPP și dacă Ilie Bolojan le-a cerut ofițerilor să asigure deplasarea invitaților. FOTO: Captură video

Solicitarea de înființare a unei comisii de anchetă parlamentară privind folosirea unei mașini a Serviciului de Protecție și Pază (SPP) pentru transportul invitaților la nunta fiicei lui Ilie Bolojan a fost depusă în Parlament, după ce a adunat 70 de semnături de la parlamentari PSD, AUR, SOS și neafiliați.

Informația a fost confirmată pentru Hotnews de inițiatorul demersului, deputatul neafiliat Dumitru Coarnă. Potrivit acestuia, aproximativ 40 dintre semnături provin de la parlamentari PSD, 20 de la AUR, iar restul de la reprezentanți ai SOS și parlamentari neafiliați.

Mihai Fifor, fost ministru al Apărării și membru al Comisiei de Apărare din Parlament, a declarat, marți, la Antena 3 CNN, că este necesară o analiză parlamentară a modului în care a fost folosită mașina SPP la evenimentul privat.

„Mărturisesc că mâine am să îl caut și eu pe colegul meu deputat pentru a semna această listă. Cred că e mai mult decât necesară o astfel de analiză, pentru că lucrurile au scăpat de sub control. Numai dacă la volan era domnul Jurca undercover și nu ne-am dat noi seama, dar o seară întreagă am văzut imagini cu mașina SPP la aeroportul din Oradea, ducând nuntași veseli la nunta fiicei domnului Ilie Bolojan.

Și eu am fost vicepremier, ministru de Interne, ministru al Apărării, am avut parte de serviciile SPP. Nu am atâta imaginație să trimit mașina cu ofițerii SPP ca pe ultimii lachei la o chestiune de ordin privat. E necesară lămurirea acestei anchete, e necesară această comisie de anchetă. Ieri solicitasem ca această analiză să se facă la comisia noastră, dar iată că e binevenit acest demers. Sper ca mâine, miercuri, să avem aceste semnături și Biroul Permanent să decidă constituirea acestei comisii”, a declarat Mihai Fifor.

Ce poate face comisia de anchetă

Întrebat despre atribuțiile comisiei și despre eventualele măsuri care ar putea fi luate, Mihai Fifor a spus că aceasta poate sesiza instituțiile competente, inclusiv Parchetul.

„Nu se va îngropa subiectul. E important ca demersul să fie dus la bun sfârșit. E complicat și pentru cei de la SPP. Discutăm despre ofițeri ai SPP, despre militari, care au depus un jurământ. Să îi trimiți să care geanta unei persoane mi se pare sub demnitatea lor de militari”, a afirmat Mihai Fifor.

Cererea de înființare a comisiei de anchetă trebuie discutată mai întâi de liderii grupurilor parlamentare în Biroul Permanent al Camerei Deputaților. După verificarea documentelor, proiectul va ajunge pe ordinea de zi a plenului, unde va fi dezbătut și supus votului. Dacă va fi aprobat, comisia de anchetă își va putea începe activitatea.

Dumitru Coarnă a explicat pentru sursa citată că demersul urmărește să stabilească dacă folosirea mașinilor SPP pentru transportul invitaților la evenimentul privat a respectat legea.

„Domnul fost premier a folosit mașina SPP pentru a transporta persoane la un eveniment privat, respectiv socrii, mirii și alte persoane care au participat la acel eveniment. Atunci, am simțit nevoia să facem această comisie, pentru a stabili dacă a fost legal sau nu și pentru a dispune măsurile care se impun. Nu cred că este vorba despre un prejudiciu mare, ci despre morală, despre modul în care ne raportăm la stat și la bunurile statului în calitățile oficiale pe care le ocupăm”, a explicat parlamentarul neafiliat, președinte al partidului JUST.

Întrebat luni în Parlament dacă liberalii vor susține în Biroul Permanent al Camerei Deputaților înființarea comisiei de anchetă, chiar dacă privește felul în care președintele PNL și-a folosit propria echipă de pază, purtătorul de cuvânt al partidului a răspuns: „Vom vedea când va fi propusă comisia și la momentul respectiv vom decide ce vom face”. Ionel Bogdan l-a acuzat pe George Simion că face „agenda PSD în Parlament”.