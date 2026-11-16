AUR și PSD vor comisie de anchetă pentru nunta fiicei lui Bolojan, după ce o mașină SPP ar fi transportat invitați la eveniment

1 minut de citit Publicat la 19:13 16 Noi 2026 Modificat la 19:13 16 Noi 2026

Parlamentarii vor să afle în ce condiții a fost făcut transportul, ce mandat au avut angajații SPP și dacă Ilie Bolojan le-a cerut ofițerilor să asigure deplasarea invitaților. FOTO: Captură video

Se strâng semnături în Parlament pentru înființarea unei comisii de anchetă care să verifice modul în care a fost folosită o mașină a Serviciului de Protecție și Pază (SPP) în contextul nunții fiicei fostului premier Ilie Bolojan. Demersul ar urma să fie susținut atât de parlamentari PSD, cât și de cei ai AUR, potrivit Antena 3 CNN.

Inițiativa vine după controversele apărute în weekend, când doi invitați la nunta fiicei lui Ilie Bolojan ar fi fost transportați cu mașina SPP pe care o folosește fostul premier, de la aeroport până la hotelul unde erau cazați. Cei doi, o femeie de afaceri din România și soțul ei, ar fi fost escortați de ofițerii SPP, deși era vorba despre un eveniment privat, nu despre o misiune oficială.

Parlamentarii vor să afle în ce condiții a fost făcut transportul, ce mandat au avut angajații SPP și dacă Ilie Bolojan le-a cerut ofițerilor să asigure deplasarea invitaților. Deocamdată, nu este clar dacă a existat un ordin din partea fostului premier, un mandat care să justifice intervenția sau dacă a fost vorba despre un abuz.

O altă situație controversată care a intrat în atenția parlamentarilor este verificarea localului în care urma să aibă loc nunta. Ofițerii SPP care asigură protecția lui Ilie Bolojan ar fi mers să verifice locația, împreună cu fostul premier și cei doi miri.

În spațiul public au apărut și imagini în care ofițerii SPP cară bagajele celor doi invitați și le mută dintr-o mașină în alta.

Semnăturile pentru înființarea comisiei sunt strânse de un deputat neafiliat. Până miercuri, Biroul Permanent al Camerei Deputaților urmează să dea un vot în privința înființării acesteia. Demersul ar urma să fie susținut de parlamentari PSD și AUR.