Jean-Luc Mélenchon. sursa foto: Getty

Cei mai importanți lideri de afaceri din Franța au stat, marți seara, față în față cu Jean-Luc Melenchon, candidatul stângii radicale la alegerile prezidențiale. Cina cu Melenchon a avut loc după o alta, la care a fost invitată Marine Le Pen, candidata extremei drepte. La această întâlnirii, candidatul stângii radicale i-a propus directoarei generale a Engie renaționalizarea grupului energetic. Oferta a fost respinsă, relatează Agerpres.

La cină au participat directoarea generală a Engie, Catherine MacGregor, preşedintele Renault, Jean-Dominique Senard, precum şi directorii generali de la TotalEnergies şi LVMH, Patrick Pouyanne şi, respectiv, Bernard Arnault, conform Le Figaro.



MacGregor a declarat miercuri pentru postul France Inter că cina s-a desfăşurat în spiritul dialogului, în pofida dezacordului privind planurile lui Melenchon referitoare la Engie, în care statul deţine o participaţie de 23%, după ce odinioară deţinea integral grupul energetic.



„Nu este necesar să naţionalizezi Engie pentru ca Engie să investească în Franţa, să dezvolte surse regenerabile de energie, să aibă grijă de acţiunile companiei”, a declarat MacGregor, adăugând că au fost discutate şi subiecte de politică externă, dar fără a da detalii.

La rândul său, anterior acestei întâlniri, Melenchon a spus că participă la cină deoarece a fost invitat. „Trebuie să vedem cum oameni ca ei, care sunt complet radicalizaţi din punct de vedere politic, şi oameni ca mine, care au un program şi se ţin de el, pot ajunge la un compromis”, a spus Melenchon, liderul partidului radical de stânga Franţa Nesupusă (La France Insoumise, LFI).

Melenchon vrea să majoreze salariul minim, să plafoneze unele preţuri şi să renunţe la energia nucleară în favoarea surselor regenerabile de energie.

Anterior, liderii de afaceri ai Franţei au participat şi la o cină cu Marine Le Pen, care a fost tensionată atunci, din cauza euroscepticismului ei şi a planurilor de a modifica revizuirea sistemului de pensii.



MacGregor, care a participat la acea cină, a criticat planurile din domeniul energiei prezentate de Le Pen, care includ retragerea de pe piaţa energiei electrice din Europa, renunţarea la autoritatea independentă de reglementare a energiei şi oprirea dezvoltării regenerabilelor.

Melenchon și Le Pen s-ar putea confrunta în turul doi

Lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen, şi rivalul său provenit din stânga radicală, Jean-Luc Mélenchon, şi-au consolidat avansul în ce priveşte intenţiile de vot în perspectiva alegerilor prezidenţiale de anul viitor, potrivit unui sondaj publicat recent, într-un context de adâncire a polarizării politice în ţară.



Le Pen, candidata formaţiunii Rassemblement National (RN), s-ar plasa pe primul loc în turul întâi de scrutin, cu un scor cuprins între 34% şi 36%, în funcţie de scenariile testate de institutul de sondare Toluna Harris Interactive în perioada 3-5 noiembrie.



Un sondaj similar efectuat luna trecută o credita pe Marine Le Pen cu un scor între 35% şi 37%.



Mélenchon, liderul LFI, ar ajunge în turul al doilea în toate cele cinci scenarii testate, în care a obţinut 18% sau 19% din intenţiile de vot. Într-un eventual tur al doilea, Le Pen l-ar învinge cu uşurinţă pe Mélenchon.





