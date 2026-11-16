Marine Le Pen promite că Franța nu va opri ajutorul pentru Ucraina dacă va fi aleasă președintă

1 minut de citit Publicat la 21:54 16 Noi 2026 Modificat la 21:54 16 Noi 2026

Zelenski a insistat că Europa și, în special, Franța trebuie să aibă un loc la masa negocierilor de pace. Foto: Getty Images

Lidera extremei drepte din Franța, Marine Le Pen, a declarat luni că Franța va continua să ofere Ucrainei asistență materială și umanitară dacă va fi aleasă președintă în primăvara anului viitor, potrivit Reuters.

Franța nu dispune de bugetul necesar pentru a ajuta Ucraina mai mult din punct de vedere financiar, însă Le Pen va respecta angajamentele deja asumate față de Ucraina, inclusiv împrumutul comun al Uniunii Europene, în valoare de 90 de miliarde de euro, a adăugat aceasta într-o declarație făcută după întâlnirea cu Vadym Omelchenko, ambasadorul Ucrainei în Franța.

Potrivit declarației, Le Pen i-a cerut ambasadorului să-i transmită președintelui ucrainean Volodimir Zelenski că este disponibilă să se întâlnească cu el la Bruxelles sau la Paris. La rândul său, Omelchenko a declarat că Le Pen a fost invitată să viziteze Ucraina.

Zelenski a insistat că Europa și, în special, Franța trebuie să aibă un loc la masa negocierilor de pace menite să pună capăt războiului declanșat de Rusia în Ucraina, a declarat Omelchenko.

Omelchenko a spus că el și Le Pen au discutat despre punctele lor de vedere privind aderarea Ucrainei la UE și NATO, precum și despre cooperarea în domeniile digitalizării, energiei nucleare și apărării.

Le Pen, care și-a exprimat în trecut admirația față de președintele rus Vladimir Putin, s-a opus aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, un obiectiv important pentru Kiev.

Le Pen conduce în prezent în sondaje, cu aproximativ 32%, înaintea alegerilor prezidențiale din Franța din 2027, potrivit unui studiu publicat pe 14 noiembrie de institutul de sondare Elabe. Jean-Luc Mélenchon, reprezentantul partidului de extremă stânga Franța Nesupusă, se află în urma sa, cu aproximativ 17%.

Pe măsură ce se apropie cea de-a cincea aniversare a invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, o declarație emisă de partidul Adunarea Națională a precizat că, deși Franța nu poate continua să ofere ajutor financiar Ucrainei, își va respecta „angajamentele existente”.

Printre acestea sunt menționate împrumutul de sprijin în valoare de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei de Uniunea Europeană, precum și „donațiile de materiale, ajutorul umanitar și o diplomație mai activă”.