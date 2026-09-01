Bruxelles-ul anunţă că împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina e suficient "pentru moment". Banii, acordaţi în două tranşe

Bruxelles-ul împrumută Ucraina cu 90 de miliarde de euro. FOTO: Getty Images

Viabilitatea împrumutului de sprijin de 90 de miliarde de euro acordat de UE Ucrainei este pusă serios sub semnul întrebării, pe măsură ce Rusia intensifică războiul, ducând la creșterea costurilor materiale. Bruxelles-ul susține că planul financiar rămâne suficient „pentru moment”, notează Euronews.

Comisia Europeană este reticentă în a redeschide dezbaterea sensibilă privind sprijinul financiar pentru Ucraina, în ciuda îndoielilor tot mai mari cu privire la faptul că împrumutul de 90 de miliarde de euro, convenit de lideri anul trecut, va fi suficient până la sfârșitul anului 2027, așa cum s-a prevăzut inițial.

Banii, acordaţi în două tranşe

Bruxelles-ul intenționează să aloce 45 de miliarde de euro în acest an și alte 45 de miliarde anul viitor. Până în prezent, au fost deja acordate ajutoare bugetare în valoare de 3,2 miliarde de euro și ajutoare militare de 8,35 miliarde de euro.

„În ceea ce privește orizontul de timp, planul prevede ca acest împrumut de 90 de miliarde de euro să fie acordat pe parcursul celor doi ani”, a declarat marți Paula Pinho, purtătorul de cuvânt principal al Comisiei, ca răspuns la o întrebare adresată de Euronews.

„Este important de reținut că aceste plăți sunt, de asemenea, condiționate de reformele implementate în Ucraina, acesta fiind, desigur, un aspect esențial”, a adăugat ea.

„Ne concentrăm în prezent pe un plan de finanțare deja foarte ambițios; aceasta este prioritatea noastră în acest moment.”

Războiul din Ucraina a escaladat

Cu toate acestea, escaladarea conflictului de către Rusia duce la o creștere rapidă a costurilor.

Moscova a adoptat o nouă tactică, lansând atacuri neîntrerupte cu drone menite să perturbe activitatea economică cotidiană și să semene teroare în rândul populației civile. Totodată, intensifică atacurile cu rachete balistice asupra infrastructurii critice, în perspectiva sezonului de iarnă.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat aliaților să acopere un deficit de 23 de miliarde de euro din bugetul Ministerului Apărării, necesar pentru achiziționarea de armament și pentru a menține capacitatea de a lansa lovituri la mare distanță.

„Avem nevoie de mai mulți bani, de mult mai mulți”, a declarat săptămâna trecută Zelenski.

Ca soluție, Zelenski a propus ca UE să acorde în avans o parte din cele 45 de miliarde de euro alocate pentru anul viitor, ceea ce ar însemna să existe mai puține fonduri disponibile în 2027. Comisia nu a primit încă o solicitare oficială din partea Kievului în acest sens.

Statele membre au discutat despre această chestiune marți, în cadrul unei reuniuni ministeriale informale desfășurate în Irlanda, unde sprijinul pentru Ucraina a figurat pe primul loc pe ordinea de zi.

La finalul discuțiilor, ministrul irlandez de Externe, Helen McEntee, a afirmat că a existat un „consens general” cu privire la „avansarea finanțării” în cadrul împrumutului aflat în derulare. Ea a recunoscut însă că problema necesită discuții suplimentare la Bruxelles.

Revenirea la active?

Între timp, Suedia, Țările de Jos, Spania și Polonia au reluat ideea utilizării activelor imobilizate ale Băncii Centrale a Rusiei pentru a oferi sprijin suplimentar Ucrainei, avertizând că împrumutul de 90 de miliarde de euro „nu va fi suficient”.

UE deține active în valoare de 210 miliarde de euro care fac obiectul sancțiunilor din februarie 2022.

„Constatăm că Ucraina are nevoie de mai mult sprijin și, sincer vorbind, nu oferim suficient sprijin nici la nivel bilateral, nici prin intermediul UE; așadar, singura soluție rămasă o reprezintă activele înghețate”, a declarat pentru Euronews ministrul suedez de Externe, Maria Malmer Stenergard.

„Aceasta este o măsură corectă față de Ucraina și față de contribuabili”, a adăugat ea.

Comisia Europeană abordează cu prudență această chestiune controversată.

Anul trecut, executivul comunitar a susținut cu fermitate o propunere ingenioasă de a transforma activele rusești într-o sursă vitală de finanțare pentru Ucraina. Totuși, planul s-a lovit rapid de o opoziție puternică din partea Belgiei, țara care deține cea mai mare parte a celor 210 miliarde de euro.

Inițiativa a eșuat în cele din urmă în cadrul unui summit decisiv din decembrie, când liderii europeni au optat pentru contractarea unei datorii comune în vederea finanțării unui împrumut de 90 de miliarde de euro.

Oficialii Comisiei nu au renunțat niciodată la ideea utilizării activelor rusești, dar sunt reticenți în a prezenta o nouă propunere fără a avea garanția succesului. Capitalele europene sunt deja implicate în negocieri dificile privind viitorul buget al UE.

În schimb, Bruxelles-ul sporește presiunea asupra aliaților occidentali, de la care se așteaptă să completeze împrumutul prin acoperirea unei treimi din necesitățile Ucrainei.