Franța vrea să limiteze achizițiile Ucrainei de armament din SUA și China prin fondul UE de 90 de miliarde de euro

Prima tranșă a fost acordată în iunie, când au fost alocate 3,9 miliarde de euro pentru drone. FOTO: Hepta

Franța vrea să limiteze în timp derogările acordate Ucrainei pentru achizițiile de armament din afara UE prin împrumutul european de 90 de miliarde de euro, într-un demers de sprijinire a producătorilor europeni și francezi. Kievul beneficiază în prezent de excepții pentru componente chinezești și americane, potrivit Euronews.

Ucraina a obținut derogări care îi permit să cumpere echipamente militare din afara Europei prin intermediul împrumutului european de 90 de miliarde de euro destinat sprijinirii Ucrainei.

Franța face acum presiuni pentru limitarea perioadei în care aceste derogări pot rămâne în vigoare, în încercarea de a se asigura că o parte mai mare din fondurile garantate de Uniunea Europeană va susține producția de armament din Europa, și, posibil, din Franța, potrivit surselor citate de Euronews.

În aprilie, statele membre ale UE au aprobat împrumutul de sprijin pentru Ucraina, un instrument financiar în valoare de 90 de miliarde de euro destinat susținerii efortului de război al Kievului în 2026 și 2027. Acesta este împărțit în 30 de miliarde de euro pentru sprijin economic și 60 de miliarde de euro pentru asistență militară.

Prima tranșă a fost acordată în iunie, când au fost alocate 3,9 miliarde de euro pentru drone, urmată, la începutul acestei săptămâni, de o alocare de 6,1 miliarde de euro pentru achiziții din domeniul apărării.

Potrivit condițiilor împrumutului, Ucraina nu poate achiziționa din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European mai mult de 35% din costul total al unui produs de apărare.

Kievul poate solicita o derogare atunci când nu există un echivalent produs în UE care să răspundă nevoilor sale operaționale imediate sau atunci când produsele europene nu pot fi livrate în volumul necesar, necesită prea mult timp pentru a fi fabricate ori sunt prea scumpe.

Până în prezent, guvernul ucrainean a solicitat două derogări: una pentru componente de drone fabricate în China și alta pentru rachetele interceptoare Patriot produse în Statele Unite, de care Ucraina are nevoie urgentă pentru a-și consolida apărarea antiaeriană.

Comisia Europeană le-a aprobat pe ambele, recunoscând că Europa nu dispune în prezent de o capacitate suficientă de producție și rămâne dependentă de producători din afara UE în domenii-cheie ale războiului modern.

Presiunile făcute de guvernul francez

Franța insistă însă ca aceste derogări să fie temporare, pentru a se asigura că o parte cât mai mare din fondurile susținute de UE va sprijini, în cele din urmă, producția europeană, și, posibil, cea franceză.

Franța are una dintre cele mai mari industrii de apărare din Europa, inclusiv sistemul franco-italian SAMP/T, cea mai apropiată alternativă europeană la sistemul american Patriot.

În schimb, în iulie, miniștrii Apărării din Suedia, Țările de Jos, Germania, Danemarca, Estonia, Polonia, Letonia, Finlanda și Lituania i-au transmis o scrisoare șefei diplomației europene, Kaja Kallas, și comisarului european pentru Apărare, Andrius Kubilius, cerând ca Ucraina să beneficieze de flexibilitate maximă pentru a achiziționa echipamentele de care are nevoie urgent.

„Continuăm să subliniem că aprobarea rapidă a listelor de produse este esențială, inclusiv prin utilizarea pragmatică a derogării pentru achiziționarea de echipamente produse de țări terțe”, se arată în scrisoare.

Cu toate acestea, Parisul face presiuni asupra Comisiei Europene pentru ca derogările să fie înlocuite, în cele din urmă, de producția europeană. Modul în care acest lucru ar putea funcționa în practică depinde în mare măsură de mecanismul împrumutului.

La începutul programului, Kievul a prezentat Bruxelles-ului o împărțire generală a modului în care intenționează să cheltuiască fondurile pe categorii de produse, drone, sisteme de apărare antiaeriană, artilerie și altele. Alocările exacte sunt clasificate și pot fi ajustate în funcție de evoluția nevoilor de pe câmpul de luptă.

Pentru produsele care beneficiază de derogare există o a doua etapă, în care guvernul ucrainean trebuie să prezinte detalii despre modul în care vor fi cheltuiți banii, inclusiv contractele care precizează ce echipamente sunt achiziționate, de la ce furnizor și în ce termen. Comisia Europeană eliberează fondurile doar după verificarea acestor contracte.

Cum se aplică derogările

În cazul furnizorilor chinezi, Comisia trebuie să verifice și dacă respectivele companii nu fac obiectul sancțiunilor UE care vizează complexul militar-industrial al Rusiei, întrucât producătorii chinezi de drone pot furniza echipamente ambelor părți implicate în conflict.

Guvernul țării în care este stabilit furnizorul este, de asemenea, solicitat să își asume angajamentul privind îndeplinirea contractului, pentru a contribui la garantarea livrării echipamentelor în cazul în care prioritățile politice se schimbă.

Un aspect esențial este că derogările trebuie reînnoite de fiecare dată când Ucraina solicită o nouă tranșă de finanțare. Asta înseamnă că, dacă între timp apare un furnizor european capabil să ofere același volum, același cost și aceleași termene de producție ca producătorul din afara UE, Comisia ar putea refuza reînnoirea derogării și ar putea obliga Kievul să cumpere de la furnizorul european.

Neoficial, executivul european ar putea limita și perioada în care Ucraina se poate baza pe producători din afara UE, de exemplu prin impunerea unor termene mai stricte pentru executarea contractelor încheiate de Kiev cu acești furnizori.

În practică, Comisia Europeană va trebui să găsească un echilibru delicat între stimularea producției europene de apărare și reducerea dependenței strategice de furnizori din afara UE pe termen mediu și lung, pe de o parte, și asigurarea echipamentelor de care Ucraina are nevoie pentru a se apăra împotriva Rusiei, pe de altă parte.

Modul în care Uniunea Europeană gestionează aceste derogări în cadrul împrumutului de sprijin pentru Ucraina ar putea crea un precedent important pentru alte instrumente financiare, în special pentru Security Action for Europe (SAFE) și European Defence Industry Programme (EDIP).