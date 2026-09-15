Imagini virale la Summitul BRICS. Oficialii indieni au mâncat fără oprire și și-au lins degetele în timpul discursurilor oficiale. FOTO: X

Un moment inedit a furat toate privirile la summitul BRICS de la New Delhi. În timp ce președintele Iranului își susținea discursul, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Indiei a fost surprins în fundal mâncând fără oprire nuci și fructe uscate. Diplomatul a revenit de mai multe ori la cutie, până când cineva i-a luat-o pur și simplu din față. Imaginile au devenit rapid virale și au stârnit un val de glume pe internet

Videoclipul l-a surprins pe purtătorul de cuvânt al Ministerului indian de Externe, Randhir Jaiswal, întinzându-se în mod repetat către o cutie cu nuci în timp ce președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, își susținea discursul.

Jaiswal a fost văzut luând mai multe porții din cutie și lingându-și degetele înainte de a reveni pentru a mai lua o porție. Imaginile s-au răspândit rapid pe rețelele sociale.

WATCH: India's MEA spokesperson went viral for demolishing a box of nuts during Iran's President's speech at the BRICS summit in New Delhi; eating, licking fingers, going back for more until protocol staff took the box away.



NSA Doval was also caught snacking during Putin's… pic.twitter.com/hWFEdBbner — Clash Report (@clashreport) September 14, 2026

Gustările repetate ale oficialului au stârnit numeroase glume din partea utilizatorilor platformei X.

Un alt videoclip apărut online îl arată pe consilierul pentru securitate națională al Indiei, Ajit Doval, mâncând fructe uscate în timp ce președintele rus Vladimir Putin vorbea în cadrul summitului.

NSA Ajit Doval was seen casually eating nuts from a jar as Russian President Vladimir Putin spoke at the BRICS Summit — the second such moment involving an Indian official that day, after another official Randhir Jaiswal was spotted snacking during Iranian President Masoud… pic.twitter.com/s1PyCjaSgb — Diplomat Times (@diplomattimes) September 15, 2026

Cele două videoclipuri au transformat o serie de momente care, în mod normal, ar fi fost asociate cu formalitatea reuniunii BRICS într-un subiect de glume și critici pe rețelele sociale la adresa oficialilor indieni.

Cea de-a 18-a ediție a summitului BRICS s-a desfășurat la New Delhi, în perioada 12-13 septembrie, și a reunit lideri precum președintele Chinei, Xi Jinping, președintele Rusiei, Vladimir Putin, și președintele Iranului, Masoud Pezeshkian.