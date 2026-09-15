Țara care își plătește cetățenii ca să citească 15 minute pe zi. Speră că așa să oprească degradarea minții din cauza rețelelor sociale

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Fie că e vorba de așteptatul trenului sau de o pauză relaxantă, singur, la o cafenea, o mică națiune din Asia de Sud-Est își împinge cetățenii spre un obicei tot mai greu: cititul, scrie CNN.

Singapore a lansat luna aceasta o campanie națională inedită, întinsă pe cinci ani, menită să cultive obiceiul lecturii, cu stimulente printre care mici plăți pentru cetățenii care își înregistrează minutele de citit pe un site guvernamental.

Autoritățile mizează pe faptul că strategia de gamificare – un sistem de puncte care urmărește obiceiul în schimbul unei recompense modeste – și sentimentul participării colective pot ajuta la redresarea unui obicei rapid înlocuit de doomscrolling-ul care duce la degradarea minții.

„Deși conținutul scurt ne ajută să rămânem informați, lectura de tip long-form întărește atenția, gândirea critică și imaginația”, a declarat într-un comunicat Melissa Tam, directoarea National Library Board. „În cele din urmă, ne dorim o națiune de cititori curioși, reflexivi, discernământi și pregătiți să navigheze într-o lume tot mai complexă”.

Programul nu îi va îmbogăți însă pe cititori: sunt necesare 50 de zile de sesiuni de lectură pentru a câștiga un dolar singaporez (0,8 dolari americani). O sesiune de 15 minute sau mai mult aduce 20 de monede virtuale, iar cititorii au nevoie de 1.000 de monede pentru a primi plata de un dolar. Se poate înregistra o singură sesiune pe zi.

Programul inedit apare într-un moment în care capacitatea de concentrare scade, iar obiceiurile de lectură sunt în declin la nivel mondial. Educatorii se luptă cu „degradarea minții” – o presupusă scădere a abilităților noastre cognitive, pusă pe seama consumului excesiv de conținut superficial online – și cu doomscrolling-ul.

Cele mai recente clasamente globale, publicate săptămâna trecută, au arătat că scorurile la lectură ale adolescenților de 15 ani din Statele Unite s-au prăbușit, în timp ce națiuni asiatice precum Singapore și China se descurcă remarcabil de bine. Studiul a evidențiat drept una dintre probleme nivelul mai ridicat al distragerii digitale în sala de clasă.

Transformarea lecturii într-un joc și, mai departe, într-un obicei este miezul inițiativei din Singapore, spune Loh Chin Ee, de la Institutul Național de Educație al țării.

„Pentru cineva care citește mult, 15 minute ar putea părea foarte puțin, dar cred că e un punct de echilibru plăcut”, a declarat pentru CNN Loh, care cercetează obiceiurile de lectură. „Ce s-a întâmplat este că mulți oameni încă citesc, dacă vorbim despre cititul cuvintelor pe un ecran. Dar lectura profundă, care presupune timp și dedicare, se întâmplă poate mai rar”.

Cititul dincolo de școală

Deși Singapore rămâne un model global la scorurile de lectură, există temeri că elevii pierd elanul pentru citit atunci când încep pregătirea pentru examene mai mari, pe măsură ce avansează în clase.

Un analist de risc din Singapore, care citește multe rapoarte tehnice și articole de presă pentru munca sa, crede că elevii tineri pierd bucuria lecturii când ajung la liceu.

„Cred că adolescența poate fi destul de stresantă”, a spus Isaac Neo, 32 de ani. „Sunt multe examene importante și începi să citești doar ceea ce ți se cere la teste. Și, încet-încet, pierzi obiceiul de a citi de plăcere”.

Când Neo și-a dat seama că nu mai pusese mâna pe o carte de ani buni, de când își începuse cariera, a co-fondat în 2025 Modern Men's Book Club.

„Am vorbit cu destui oameni care spun că asta e motivația lor: să se reapuce de citit ca obicei, pentru că nu au mai făcut-o de foarte mult timp”, a spus el.

Neo povestește că membrii clubului său îi spun că nu au mai citit o carte de o veșnicie și că acum se aventurează chiar în genuri pe care nu le-ar fi abordat în trecut.

Campania „câștigi pe măsură ce citești” se află în fază pilot până la sfârșitul anului, „cu noi funcții și îmbunătățiri care vor urma pe baza feedbackului”, a precizat NLB. Cititorii pot participa și la o acțiune caritabilă prin care organizația speră să strângă 7,5 milioane de minute de lectură, pentru a colecta anul acesta până la 118.300 de dolari (150.000 de dolari singaporezi).

Dezbaterea despre „moneda literară”

Programul a stârnit dezbateri în bogatul oraș-stat pe tema dacă banii pot cultiva cu adevărat o iubire de o viață pentru cărți. Unii critici spun că oamenii ar trebui să citească din pură plăcere.

Alții spun că orice îi face pe oameni să citească într-o eră a hiper-distragerii nu poate fi chiar atât de rău.

„Aș prefera să văd oameni care citesc și își ratează stația de tren sau de autobuz decât să aud sunetele constante de TikTok și de drame chinezești generate de AI, date la maximum în tren”, a declarat pentru CNN Charmaine Lim, creatoare de conținut despre cărți și lifestyle, în vârstă de 28 de ani.

Ashley Chia, care conduce un club de carte, crede că definiția succesului trebuie să reflecte un capitol mai amplu.

„Îmi place toată ideea de a transforma cititul într-un obicei și de a le da oamenilor un mic imbold ca să înceapă”, a spus ea. „Dacă Singapore vrea să construiască o cultură a lecturii, poate că succesul nu înseamnă doar că oamenii citesc 15 minute pe zi, ci și că devenim cititori mai curioși. Că citim dincolo de ceea ce ne este imediat la îndemână sau imediat util”.

Există însă un corpus de cercetări care sugerează că stimulentele financiare pot reduce dorința naturală a unei persoane de a continua un comportament odată ce recompensa dispare.

„Recompensele bănești funcționează bine pentru cei care sunt deja oarecum interesați de lectură, dar pentru cei fără niciun interes existent, stimulentele în bani pot fi greu de vândut în cultivarea unei motivații durabile și interioare de a citi”, explică Charissa Ng, psiholog clinician principal la Putra Star Care din Singapore.

Rămâne de văzut dacă micile recompense în bani pot întrece dopamina generată de algoritmi. Într-o țară care a avut succes cu campanii naționale – de la curățenia publică la încurajarea bunei-cuviințe – un mic imbold și o mică recompensă ar putea fi exact cât e nevoie pentru a-i face pe oameni să întoarcă pagina.